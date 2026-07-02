Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

Τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις, που σημειώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 17 λεπτών, είχαν τραγική κατάληξη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια γυναίκα που υπέκυψε στα εγκαύματά της.
  • Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα μέσα σε 17 λεπτά και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς στα θύματα.
  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διερευνά αν οι επιθέσεις ήταν συντονισμένες και εκτιμά ότι τρεις δράστες συμμετείχαν, δύο εκ των οποίων επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.
  • Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι οι επιθέσεις στρέφονται κατά της Δημοκρατίας και προέρχονται πιθανώς από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
  • Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στη σύλληψη των δραστών και αναμένονται εξελίξεις εντός της ημέρας.
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Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των υπευθύνων των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Τρεις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις, που σημειώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 17 λεπτών, είχαν τραγική κατάληξη. Μία γυναίκα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της έπειτα από πολύωρη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην κατοικία της.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προκάλεσαν μεγάλη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και η μητέρα της φέρονται να κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και εκείνη την ώρα σημειώθηκε η έκρηξη σε αυτοκίνητο από την οποία η 72χρονη απέκτησε εγκαύματα στο 80% του σώματός της.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ και οι γονείς της κατάφεραν να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο κτίριο, ωστόσο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ, υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Λίγα λεπτά μετά, στις 04:18, σημειώθηκε δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία της οδού Χριστοφόρου Περραιβού, όπου κατοικεί ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, ακολούθησε τρίτο χτύπημα στην οδό Τσιαπανού, στην Πυλαία, με την ίδια μέθοδο.

Η έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης προκάλεσε υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων και ρωγμή στον υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου.

Ανέλαβε η Αντιτρομοκατική

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν τα τρία περιστατικά αποτελούν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.

Η αστυνομία εκτιμά ότι είναι 3 οι φυσικοί αυτουργοί, 2 που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και που έβαλαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, αλλά και ακόμη ένα άτομο το οποίοι εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να υπάρξουν και συλλήψεις.

«Ήταν χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας – Κοντά στη σύλληψή των δραστών η αστυνομία»

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Θεωρώ ότι η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι και των τριών στελεχών της ΝΔ δεν στρέφεται εναντίον της ΝΔ, στέφεται εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία. Όσον αφορά στις απειλές και στις οχλήσεις δεν είχα καμία απολύτως. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το 2023 είχα, τόσο το δικό μου σπίτι όσο και το σπίτι του κ. Αναστασιάδη είχαν γίνει στόχοι μόνο με μπογιές. Άλλο μπογιές άλλο γκαζάκια. Είχε στοχοποιηθεί και το σπίτι του κ. Σιμόπουλου. Σε σπίτια δεν έχουν μπει γκαζάκια, είχαν μπει σε πολιτικά γραφεία», είπε αρχικά.

«Στο δικό μου σπίτι είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπου κάηκαν σίτες και παντζούρια. Δεν είχε την έκταση που είχε στο σπίτι της κ. Νέστορα. Από όσο με έχουν ενημερώσει οι δράστες φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. και με ενημέρωσαν ότι είναι κοντά στη σύλληψη και ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούν στον φυσικό τους χώρο, στη δικαιοσύνη», συνέχισε ο κ. Ιωακείμοβιτς.

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