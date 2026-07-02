Συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της Βάγιας Νέστορα: «Πήγες να βρεις την κόρη μας τη Νικολέτα»

Ο σύζυγος της Βάγιας, Παναγιώτης Νέστορας, είχε χάσει πριν πέντε χρόνια την κόρη τους Νικολέτα, η οποία ήταν 37 ετών.

Μιχάλης Παπαδάκος

Συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της Βάγιας Νέστορα: «Πήγες να βρεις την κόρη μας τη Νικολέτα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε με εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της, όπου ζούσε και η κόρη της Αφροδίτη, πολιτευόμενη στη Θεσσαλονίκη με τη ΝΔ.
  • Ο σύζυγος της Βάγιας, Παναγιώτης Νέστορας, είχε χάσει πριν πέντε χρόνια την κόρη τους Νικολέτα, η οποία ήταν 37 ετών.
  • Η Βάγια είχε αναλάβει την ανατροφή του γιου της Νικολέτας μετά τον πρόωρο θάνατο της κόρης τους.
  • Ο Παναγιώτης Νέστορας ανέφερε στην ανάρτησή του ότι η Βάγια «πήγε να βρει την κόρη τους Νικολέτα» και εκφράζει την αγάπη και την περηφάνια της οικογένειας για εκείνη.
  • Η οικογένεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει ενωμένη και δυνατή παρά την τραγωδία που τους πλήττει.
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Η οικογένεια Νέστορα θρηνεί τον αδόκητο χαμό της Βάγιας, η οποία δολοφονήθηκε άνανδρα από δράστες που τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της, στο οποίο διέμενε και η κόρη της, Αφροδίτη, που πολιτευόταν στη Θεσσαλονίκη με τη ΝΔ.

Τα χτυπήματα της μοίρας είναι απανωτά για τον Παναγιώτη Νέστορα, τον σύζυγο της θανούσης, ο οποίος πριν από πέντε χρόνια είχε χάσει και την κόρη του, Νικολέτα, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Έκτοτε, η σύζυγός του, που πέθανε χθες από το τρομοκρατικό χτύπημα, είχε αναλάβει την ανατροφή του γιου της κόρης της, που έφυγε από τη ζωή πρόωρα.

Ο Παναγιώτης Νέστορας, στην συγκλονιστική του ανάρτηση αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, αναφέροντας ότι «Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της... Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε...»

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς... Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες...

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της... Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε...

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου...

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ... »

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