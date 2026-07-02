Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την Αφροδίτη Νέστορα – Είχε χάσει και την αδερφή της το 2021

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα έχασε τη μητέρα της Βάγια σε δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους.

Το 2021, η Αφροδίτη έχασε επίσης την αδελφή της Νικολέτα μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η Αφροδίτη και ο πατέρας της νοσηλεύονται με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα αντίστοιχα.

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει στοιχεία και εξετάζει βίντεο για να εντοπίσει τους δράστες, που φαίνεται να ήταν τουλάχιστον τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες.

Η ταυτοποίηση των δραστών θεωρείται πιθανή λόγω καθαρών εικόνων από την αποχώρησή τους. Snapshot powered by AI

Η Αφροδίτη Νέστορα θρηνεί την απώλεια της μητέρας της, Βάγιας, μετά από την επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της, ωστόσο δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας καλείται να διαχειριστεί ένα τόσο βαρύ προσωπικό πένθος.

Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η Νικολέτα Νέστορα, έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Ήταν επί χρόνια εργαζόμενη στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας και τη διέκρινε η ευγένειά της, η εργατικότητα και το χαμόγελό της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ζούσε με την οικογένειά της κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Η μνήμη της, παραμένει λαμπερή και ανεξίτηλη για την οικογένειά της και όσους την αγάπησαν.

Μάλιστα, ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, και πατέρας της Νικολέτας, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό που στιγμάτισε την οικογένεια το 2021.

Η κατάσταση της Αφροδίτης και του πατέρα της

Πατέρας και κόρη, νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η Αφροδίτη Νέστορα με εγκαύματα σε πόδια και χέρια, ενώ ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική κλινική.

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή στην κα Βάγια, και τραυμάτισε την οικογένειά της αλλά και ενοίκους της πολυκατοικίας. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Οι δύο από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους. Τα δύο σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα.

Δημογλίδου: Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα

Παράλληλα, αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με την δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα εμφανίστηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι Αρχές αναμένουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση.

«Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας,προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν «τουλάχιστον τρία άτομα», σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Η κα. Δημογλίδου εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο.

«Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και πανομοιότυπος εκρηκτικός μηχανισμός.

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