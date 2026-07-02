Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν πολλές εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Η φωτιά στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της, Βάγια.

Τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, καίγοντας αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και το κτήριο.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η πιο καταστροφική ήταν στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα καθώς προκλήθηκε μεγάλη φωτιά από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, ενώ η ίδια, ο πατέρας της και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας τραυματίστηκαν.

Η φωτιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής καίγοντας αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο.

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη πολυκατοικία κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr μία έντονη λάμψη κάνει τη νύχτα μέρα στο σημείο.

Μετά την έκρηξη προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στο σημείο που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

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