Καιρίδης: «Καλά που είναι οι Αλβανοί» στη χώρα και κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα

Είναι οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Καιρίδης: «Καλά που είναι οι Αλβανοί» στη χώρα και κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα
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Ευτυχώς που υπάρχουν οι Αλβανοί, σε πολλές περιοχές της χώρας μας και είναι σήμερα οι τεχνίτες που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, είπε το μεσημέρι της Δευτέρας μιλώντας στο ERTnews Radio 105.8 και στον δημοσιογράφο Μάκη Πολλάτο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης.

Μιλώντας για τις σπουδές και τις επαγγελματικές επιλογές που θα μπορούσαν να κάνουν οι νέοι σε μια εποχή κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, ο κ. Καιρίδης τόνισε αρχικά ότι κάθε νέος θα πρέπει να επιλέγει έναν τομέα που αγαπά πραγματικά.

«Καταρχάς, να ασχοληθούν με κάτι που να το αγαπούν και να το θέλουν, όπως έκανα εγώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είχε την τύχη να ακολουθήσει έναν τομέα που τον ενδιέφερε από μικρή ηλικία, τις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή πολιτική και το πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες αλλά και στα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία, όπως είπε, έχουν υποτιμηθεί επί σειρά ετών. «Συνολικά σαν χώρα, θα πρέπει να ενισχύσουμε αφενός τα τεχνολογικά επαγγέλματα και αφετέρου τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία τα έχουμε τόσο υποτιμήσει», ανέφερε.

«Πλέον στην Ελλάδα, θα το πω κι ας ακουστεί κάπως, το έχω δει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καλά που είναι οι Αλβανοί, οι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι μαραγκοί, οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος Μάκης Πολλάτος επισήμανε ότι πολλοί από αυτούς είναι πλέον Έλληνες πολίτες, ο Δημήτρης Καιρίδης συμφώνησε, υπογραμμίζοντας την επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. «Έχουν γίνει αρκετοί Έλληνες πολίτες και μπράβο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία με τους Αλβανούς που ήρθαν, οι οποίοι πραγματικά ενσωματώθηκαν και γλωσσικά και πολιτιστικά».

Ο ίδιος έθεσε, μάλιστα, και το ρητορικό ερώτημα: «Αν δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Αλβανούς, ποιους άλλους;».

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