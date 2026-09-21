Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο "σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο

Η Εφημερίδα των Συντακτών: Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα

Τα Νέα: Η λύση στον γρίφο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου