Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στο "σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο
Η Εφημερίδα των Συντακτών: Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα
Τα Νέα: Η λύση στον γρίφο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου
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