Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο "σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο

Η Εφημερίδα των Συντακτών: Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα

Τα Νέα: Η λύση στον γρίφο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

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