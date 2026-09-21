Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο καβγάς του αδελφού της με τον Κάρολο πριν από την κηδεία της

Snapshot Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Κάρολος του είπε πως «σύντομα θα ξεχνούσαν» την Νταϊάνα, προκαλώντας έντονη διαφωνία πριν από την κηδεία της.

Το Παλάτι αμφισβήτησε την ακρίβεια της αφήγησης του κόμη Σπένσερ, επισημαίνοντας ότι η θλίψη μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη.

Ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει ότι είχε έντονη σύγκρουση με τον Κάρολο σχετικά με το αν οι γιοι της Νταϊάνα θα περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν απειλεί τον βασιλιά αλλά καταγράφει την αλήθεια όπως την έζησε και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλες αποκαλύψεις.

Ο κόμης Σπένσερ ελπίζει σε συμφιλίωση μεταξύ των πρίγκιπων Ουίλιαμ και Χάρι και κατηγορεί το BBC και τον Μάρτιν Μπασίρ για την επιδείνωση της κατάστασης της Νταϊάνα πριν τον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Ο κόμης Σπένσερ υποστήριξε ότι οι εκρηκτικοί ισχυρισμοί του για τον βασιλιά Κάρολο, σχετικά με όσα φέρεται να ειπώθηκαν μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, «δεν θα αποτελέσουν έκπληξη» για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο αδελφός της Νταϊάνα άφησε να εννοηθεί ότι είχε ενημερώσει στο παρελθόν τους γιους της αδελφή της για τη φράση που αποδίδει στον Κάρολο, κατά τη διάρκεια έντονης διαφωνίας για την κηδεία της, σύμφωνα με την οποία η μητέρα τους σύντομα θα ξεχνιόταν.

Ο Ουίλιαμ και ο Χάρι φέρεται να μην γνώριζαν το περιεχόμενο των επερχόμενων απομνημονευμάτων του κόμη Σπένσερ για την αδελφή του, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για τον βασιλιά. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στη Laura Kuenssberg του BBC, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν μου αρέσει να μιλώ για όσα έχω συζητήσει με τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, αλλά αυτό δεν θα αποτελέσει έκπληξη για εκείνους. Μπορώ να σας πω ότι αυτά τα λόγια δεν θα τους ξαφνιάσουν».

Η βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά ιδιαίτερα αιχμηρών ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο με τίτλο Swan Song: Diana, My Sister, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν αποκλειστικά από τη Mail την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισχυρισμός του κόμη Σπένσερ ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είπε «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την ξεχάσουμε» προκάλεσε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αντίδραση από το Παλάτι.

Σε ανακοίνωσή του την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος του Παλατιού αμφισβήτησε την ακρίβεια της αφήγησης του κόμη Σπένσερ, επισημαίνοντας ότι η θλίψη για την απώλεια ενός αδελφού ή μιας αδελφής μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη».

Ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει επίσης ότι είχε μια έντονη σύγκρουση με τον Κάρολο, όταν εξέφρασε την αντίθεσή του στο να περπατήσουν ο Χάρι και ο Ουίλιαμ —τότε 12 και 15 ετών αντίστοιχα— πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά τη νεκρώσιμη πομπή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφωνία αυτή οδήγησε στη φερόμενη επίμαχη φράση του Καρόλου, ενώ ο τότε πρίγκιπας φέρεται επίσης να άσκησε κριτική στην οικογένεια Σπένσερ σχετικά με την αίσθηση καθήκοντός της.

Ο κόμης Σπένσερ δήλωσε την Κυριακή στο BBC ότι στοιχεία της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Κάρολο —και της δικής του αντίδρασης σε όσα ειπώθηκαν— υπήρχαν ήδη μέσα στον περίφημο επικήδειο λόγο που εκφώνησε στην κηδεία της Νταϊάνα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς Κάρολος / AP

Πέρα από τη γνωστή αναφορά του ότι η «εξ αίματος οικογένεια» της Νταϊάνα θα φρόντιζε ώστε οι γιοι της να προστατευθούν, στον επικήδειο υπήρχε και η φράση:

«Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε για τη ζωή μιας γυναίκας που είμαι τόσο περήφανος που μπορώ να αποκαλώ αδελφή μου: της μοναδικής, σύνθετης, εξαιρετικής και αναντικατάστατης Νταϊάνα, της οποίας η ομορφιά, εσωτερική και εξωτερική, δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας».

Αναφερόμενος στην εκρηκτική σύγκρουση που, όπως υποστηρίζει, είχε με τον μελλοντικό βασιλιά την παραμονή της κηδείας, ο κόμης Σπένσερ είπε:

«Μπορεί κανείς να δει στοιχεία εκείνης της συνομιλίας στον τελικό επικήδειο λόγο. Τονίζω πραγματικά πολύ έντονα την αίσθηση καθήκοντος της Νταϊάνα — το καθήκον είναι κάτι που προβάλλεται πολύ καθαρά στον επικήδειο — και στη συνέχεια κορυφώνεται σε κάτι που, κατά τη γνώμη μου, υπογραμμίζει πραγματικά την αλήθεια όσων υποστηρίζω. Αν φτάσετε στο τελευταίο μέρος του επικήδειου, λέω ότι οι σπουδαίες της ιδιότητες “δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μας”. Ήταν μια άμεση απάντηση στο “σύντομα θα την ξεχάσουμε”».

Ο βασιλιάς Κάρολος με τους γιους του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και Χάρι / AP

Ο κόμης Σπένσερ αρνήθηκε ότι απηύθυνε κάποια έμμεση απειλή προς τον βασιλιά, όταν άφησε να εννοηθεί ότι γνώριζε και άλλα δυσάρεστα στοιχεία τα οποία επέλεξε να μην συμπεριλάβει στο βιβλίο του.

«Έχω ένα καθήκον ως αυτόπτης μάρτυρας της Ιστορίας. Έχω επίγνωση της θνητότητας και ήθελα απλώς να καταγράψω, μία και καλή, όσα ήταν αληθινά», είπε.

«Αυτό δεν είναι απειλή, είναι γεγονός. Γνωρίζω πολλά πράγματα για τον βασιλιά, τα οποία επέλεξα να μην συμπεριλάβω στο βιβλίο, επειδή δεν ήταν σχετικά με το θέμα».

Όταν του επισημάνθηκε ότι οι δηλώσεις του ακούγονταν πράγματι κάπως σαν απειλή, εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν είναι καθόλου απειλή. Είναι απλώς η πραγματικότητα. Θέλω να δώσω το πλαίσιο όσων είπα και όσων δεν είπα. Δεν απειλώ κανέναν. Δεν είμαι συγγραφέας που αναζητά το σκανδαλώδες, σε κανένα επίπεδο. Αν όμως ήμουν και ήθελα να γράψω τέτοιου είδους πράγματα, υπάρχουν πολλά ακόμη που θα μπορούσα να έχω πει. Και πραγματικά δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω».

Αργότερα, ο κόμης Σπένσερ υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε άλλες αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό ήταν. Εγώ τελείωσα».

Περιγράφοντας την πρώτη από τις δύο τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Κάρολο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, ο κόμης Σπένσερ είπε στο BBC:

«Ένιωσα ότι υπήρχε ένας κάπως παράξενα ανάλαφρος τόνος. Εκείνη την ημέρα είχα δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που νοιάζονταν, που ήταν συγκλονισμένοι… και απλώς αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια ελαφρότητα στον τόνο του όταν μιλούσε για τον θάνατο της Νταϊάνα, κάτι που με ενόχλησε βαθιά».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στη συνέχεια δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα από τον Κάρολο, αφού είχε εκφράσει σε μέλος του προσωπικού του Μπάκιγχαμ τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο ο Ουίλιαμ και ο Χάρι να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους.

«Μου είπε: “Μαθαίνω ότι δεν πιστεύεις πως ο Ουίλιαμ και ο Χάρι πρέπει να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα” και εγώ του απάντησα: “Φυσικά και όχι, κύριε, εκείνη δεν θα το ήθελε”. Τότε μου είπε: “Εγώ περπάτησα πίσω από το φέρετρο του λόρδου Μάουντμπατεν” και εγώ του απάντησα: “Ναι, αλλά ήσασταν 30 ετών και εκείνος δεν ήταν η μητέρα σας”. Έγινε έξαλλος και άρχισε πραγματικά να επιτίθεται συνολικά στην οικογένειά μου, λέγοντας ότι η αίσθηση καθήκοντός μας δεν ήταν αρκετή. Συνέχισε να μιλά οργισμένα για αρκετή ώρα —δεν έχω ιδέα πόσο, αλλά ήταν σημαντικό χρονικό διάστημα— κι εγώ απλώς άκουγα. Ύστερα σταμάτησε και σκέφτηκα: “Τώρα θα συνέλθει και θα πει κάτι πιο κατάλληλο”. Και τότε είπε: “Σύντομα θα την ξεχάσουμε”».

Όταν ρωτήθηκε τι πέρασε από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή, απάντησε: «Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να πω ακριβώς τι σκέφτηκα, αλλά ήμουν πραγματικά τόσο συγκλονισμένος που, ύστερα από μια σιωπή, του είπα: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπατε αυτό” και του έκλεισα το τηλέφωνο».

Απαντώντας στην ανακοίνωση του Παλατιού που αμφισβήτησε την αφήγησή του, ο κόμης Σπένσερ δήλωσε: «Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτές ήταν ακριβώς οι λέξεις που είπε. Σε όλη μου τη ζωή έχω μιλήσει τηλεφωνικά μόνο δύο φορές με τον πρίγκιπα Κάρολο. Ήμουν απόλυτα προσηλωμένος σε όσα έλεγε και αυτές ήταν ακριβώς οι λέξεις του. Σας το διαβεβαιώνω τώρα. Ειλικρινά, αυτό είπε. Και δεν τον ακούω να λέει ότι δεν το είπε».

Ο κόμης ανέφερε ακόμη ότι είχε μιλήσει για το «τερατώδες» αυτό σχόλιο σε «στενούς φίλους και συγγενείς».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει εάν ουσιαστικά κατηγορεί τον βασιλιά ότι λέει ψέματα, ο κόμης Σπένσερ απάντησε: «Δύσκολα μπορώ να είμαι υπεύθυνος για όσα λέει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι τι ειπώθηκε, τι άκουσα και τι ήταν αυτό που με συγκλόνισε. Τι άλλο θα μπορούσε να με είχε κάνει να του κλείσω το τηλέφωνο εκείνη την ημέρα; Ήταν κάτι τόσο εξωφρενικό όσο αυτή η προσβολή προς τη Νταϊάνα».

Ο κόμης Σπένσερ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο Ουίλιαμ και ο Χάρι, οι ανιψιοί του, θα μπορέσουν κάποια μέρα να συμφιλιωθούν — κάτι που, όπως είπε, θα ήθελε και η μητέρα τους.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και από τις δύο πλευρές για τους οποίους η αποξένωσή τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και, ως θείος τους, ελπίζω κάποια μέρα να λυθεί», είπε.

«Δεν γνωρίζω, όμως, όλες τις λεπτομέρειες για όσα έχουν συμβεί και γι’ αυτό θα ένιωθα ότι παρεμβαίνω αν εμπλεκόμουν περισσότερο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, φυσικά, μια μητέρα θα ήθελε οι δύο γιοι της να είναι ευτυχισμένοι μαζί και να αγαπούν ο ένας τον άλλον».

Στη συνέχεια, ο κόμης επέρριψε ευθύνες στο BBC και στον πρώην δημοσιογράφο της εκπομπής Panorama, Μάρτιν Μπασίρ, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν την εμπιστοσύνη της Νταϊάνα στους ανθρώπους γύρω της και την άφησαν «ευάλωτη» τη νύχτα που πέθανε.

Έρευνα είχε διαπιστώσει ότι ο Μπασίρ είχε κατασκευάσει πλαστά τραπεζικά έγγραφα, τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι ορισμένα πρόσωπα πληρώνονταν για να παρακολουθούν την Νταϊάνα, και τα είχε δείξει στον κόμη Σπένσερ προκειμένου να εξασφαλίσει την περίφημη συνέντευξη μαζί της το 1995.

«Οι συνέπειες του να λένε στην Νταϊάνα “δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν” ήταν ότι, εκείνο το βράδυ, ουσιαστικά ήταν μόνη της. Και νομίζω ότι ήταν τόσο πεπεισμένη γι’ αυτό, ώστε απομάκρυνε τον οδηγό της, έναν απολύτως αθώο άνθρωπο. Εκείνος δεν θα βρισκόταν στο Παρίσι, όμως είχαν απομακρυνθεί και οι αστυνομικοί σωματοφύλακες, οι ιδιωτικοί αξιωματικοί ασφαλείας. Ο κόσμος έλεγε “ήταν παρανοϊκή”. Δεν ήταν παρανοϊκή. Είχε πειστεί ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τους ανθρώπους, επειδή πίστευε ότι υπήρχαν στοιχεία που το αποδείκνυαν, και θεωρώ ότι αυτό την άφησε ευάλωτη εκείνο το βράδυ».

Ο κόμης Σπένσερ χαρακτήρισε τον θάνατο της αδελφής του «σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτρέψιμο» και υποστήριξε ότι ο Χάρι θα πρέπει να διαθέτει επαρκή προστασία ασφαλείας τώρα που βρίσκεται ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε επίσης