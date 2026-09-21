Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το «Happy Day» - Το διαφορετικό βίντεο της έναρξης

Snapshot Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το «Happy Day» για την 14η σεζόν του ALPHA στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια καλωσόρισε τους τηλεθεατές και τόνισε τη διάθεσή της να κρατήσει συντροφιά καθημερινά.

Το εναρκτήριο βίντεο παρουσίασε τους συντελεστές σε προχωρημένη ηλικία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Σταματίνα ευχήθηκε να συνεχιστεί η υποστήριξη του κοινού και να επανέλθουν σε προηγούμενα επίπεδα.

Οι συνεργάτες της προσέφεραν λουλούδια ως ευχή για καλή αρχή στην εκπομπή. Snapshot powered by AI

Το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το «Happy Day» του ALPHA για 14η σεζόν. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στη θέση της και υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην πρωινή της παρέα.

«Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ και να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια αλλά το απολαμβάνουμε κάθε μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός να μας θέλετε ως πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που μας είδατε πριν», πρόσθεσε η οικοδέσποινα του «Happy Day» σχολιάζοντας το εναρκτήριο βίντεο όπου έδειχνε όλους τους συντελεστές σε προχωρημένη ηλικία με τη χρήση ΑΙ.

Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της έκαναν τη δική τους είσοδο και προσέφεραν λουλούδια για καλή αρχή στην οικοδέσποινα.

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