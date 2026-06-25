Σταματίνα Τσιμτσιλή για τα 15 χρόνια γάμου με τον Θέμη Σοφό: «Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση για την 15η επέτειο γάμου της με τον Θέμη Σοφό, εκφράζοντας την αγάπη της αλλά και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του συζύγου της.

«15 χρόνια πριν … Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα… Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους», έγραψε η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της στα social media, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον γνωστό ποινικολόγο.

https://www.instagram.com/p/DaAyYuhDKOH/

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