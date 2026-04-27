Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα (27/4) για την Σταματίνα Τσιμτσιλή, αφού ο γιος της έχει τα γενέθλιά του.

Την Κυριακή 26 Απριλίου η παρουσιάστρια του «Happy Day» μοιράστηκε στιγμιότυπα από το παιδικό πάρτυ του μικρού Γιάννη-Εφραίμ, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media, απευθύνοντας δημόσιες ευχές στον γιο της.

«Τα χρόνια περνούν γρήγορα… σημασία έχει όμως να περνούν με τους ανθρώπους που αγαπάμε στην αγκαλιά μας. Χρόνια πολλά αγόρι μας υπέροχο, καλόκαρδο και χαρισματικό που ήρθες και φώτισες τις ζωές μας» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

