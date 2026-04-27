Εξομολόγηση ψυχής από την Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτά τα 10 χρόνια είδα την σκοτεινή πλευρά του κόσμου»

H Μπριζίτ Μακρόν μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό κόστος της ζωής στο πλευρό του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, αποκαλύπτοντας πώς η δεκαετία στην κορυφή της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche, η 73χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι η εμπειρία αυτή την έχει κάνει πιο σκληρή, αλλά και πιο απαισιόδοξη. «Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, με παιδιά και δουλειά, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτά τα δέκα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά ήταν εξαιρετικά έντονα. Έχω δει τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου – τη βλακεία και την κακία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι πλέον βιώνει συχνότερα στιγμές απαισιοδοξίας, σε αντίθεση με το παρελθόν. Όπως εξήγησε, η συνεχής έκθεση στη δημόσια κριτική και στις επιθέσεις έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχολογία της, κάνοντάς την να δυσκολεύεται να διατηρήσει την αισιοδοξία της.

Διαβάστε επίσης