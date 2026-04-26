Ελλάς - Γαλλία: Κάτι παραπάνω από συμμαχία - Η ομπρέλα της στρατηγικής συνεργασίας

Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η Ελλάδα και η Γαλλία υπέγραψαν μια ευρεία στρατηγική συμφωνία που ενισχύει συνεργασία σε άμυνα, οικονομία, πολιτική προστασία, μεταναστευτικό, τεχνολογία, περιβάλλον, παιδεία και πολιτισμό.
  • Η συμφωνία αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα, βελτιώνει την ασφάλειά της και δημιουργεί νέες οικονομικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.
  • Ελλάδα και Γαλλία εδραιώνονται ως άξονας στη Μεσόγειο με κοινή στήριξη στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τη UNCLOS, ενισχύοντας τα ελληνικά επιχειρήματα διεθνώς.
  • Η συμφωνία προβλέπει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενισχυμένη συνεργασία στη φύλαξη συνόρων, την αντιμετώπιση διακινητών και την παιδεία.
Κάτι παραπάνω από συμμαχία είναι η σχέση που έχουν διαμορφώσει Ελλάδα και Γαλλία και αυτό επιβεβαιώθηκε από την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

Μία ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία, υπέγραψαν πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.

Επισημαίνουν ότι η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και διεθνών οργανισμών.

Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Υπογραμμίζουν ακόμη, ότι Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια (υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών). Στη συνέχεια, η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Οι αναρτήσεις Μητσοτάκη και Μακρόν

Τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών επιβεβαίωσαν και με αναρτήσεις τους τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσο και ο Γάλλος πρόεδρος΄

