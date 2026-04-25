Αυτή είναι η συμφωνία για την «ενισχυμένη εταιρική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας» - Αναλυτικά το κείμενο

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο Μέγαρο Μαξίμου, Σάββατο 25 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μία ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία υπέγραψαν πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο Μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.

Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια (υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών). Στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας:

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ



Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, εφεξής καλούμενοι «οι Υπογράφοντες»,

Υπενθυμίζοντας τους σκοπούς και τις αρχές που διατυπώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μια ιστορική, στενή και διαρκή σχέση, βασισμένη σε κοινές αξίες και στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου,

Υπενθυμίζοντας την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας,

Λαμβάνοντας υπόψη την Συμφωνία για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, και την ανανέωση αυτής της εταιρικής σχέσης, που υπογράφηκε στις 25 Απριλίου 2026,

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνο-γαλλική Διακήρυξη σχετικά με την στρατηγική εταιρική σχέση για το μέλλον, που υπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 23 Οκτωβρίου 2015, καθώς και τον οδικό χάρτη που υπογράφηκε από τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Γαλλίας στις 3 Ιουνίου 2016,

Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση προθέσεων συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, που υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2023, τη δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα, που υπογράφηκε στις 3 Ιουνίου 2024, το μνημόνιο κατανόησης για την πολιτιστική συνεργασία, που υπογράφηκε στις 13 Μαΐου 2025, την Επιστολή πρόθεσης για τη συνεργασία στον τομέα της δασοπονίας, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2025, τον Οδικό χάρτη για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, που υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου 2025, τον Οδικό χάρτη για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της διπλωματικής και προξενικής εκπαίδευσης, που υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και τη Συμφωνία για τη συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, που υπογράφηκε στις 21 Μαΐου 2022,

Επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο,

Έχοντας ως στόχο να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας, της στρατηγικής αυτονομίας, της κυριαρχίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών,

Επιθυμώντας να αναβαθμίσουν τη διμερή τους συνεργασία σε υψηλότερο επίπεδο, εντατικοποιώντας περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς της διπλωματίας, της άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας, της μετανάστευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα των δύο κρατών και της Ευρώπης,

Χαιρετίζοντας τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της μετανάστευσης, και ειδικότερα την υπογραφή κοινής αντίληψης σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του διμερούς ελληνο-γαλλικού διαλόγου για θέματα μετανάστευσης, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού, της ανταλλαγής πληροφοριών και των κοινών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ζητημάτων,

Δηλώνοντας τη βούλησή τους να προωθήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πολυμερή φόρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ιδίως της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα,

Λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική και εκπαιδευτική συνεργασία και τη στήριξη στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, οι οποίες εμπεριέχονται στον Χάρτη γλωσσικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, και καθώς και την επιστολή προθέσεων που υπογράφηκε στις 25 Απριλίου 2026 από τους Υπουργούς Παιδείας της Ελλάδας και της Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης,

Συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. ΚΟΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας

Με σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μια ανταγωνιστική, κυρίαρχη και καινοτόμος παγκόσμια δύναμη που σέβεται το διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να εργαστούν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, ώστε η ΕΕ να διατηρήσει την ικανότητα δράσης της, να υπερασπιστεί τις αξίες της και να προστατεύσει τους πολίτες της, το οικονομικό και κοινωνικό της μοντέλο, καθώς και τις κρίσιμες βιομηχανίες και υποδομές της, σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Να υποστηρίξουν τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ υιοθετώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην αξιοκρατία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Να εντατικοποιήσουν τον συντονισμό των προσπαθειών τους στα πολυμερή φόρα (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών [ΟΗΕ], ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου [ΝΑΤΟ], Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Διασκέψεις των Μερών [COP] σε πολυμερείς συμβάσεις, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη [ΟΑΣΕ], Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας, MED9), κυρίως μέσω της αμοιβαίας υποστήριξης των υποψηφιοτήτων των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. Να δράσουν για την ενίσχυση της ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου, ανανεώνοντας την κοινή τους δέσμευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Να συντονίσουν τις απόψεις τους εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο η Ελλάδα συμμετέχει επί του παρόντος ως μη μόνιμο μέλος, και εντός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Να προωθήσουν ενεργά μια αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς πολυμέρεια επί των διεθνών ζητημάτων, ιδίως μέσω της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της συμβολής στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και μέσω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής, των υδάτων, της ρύπανσης –ιδιαίτερα της ρύπανσης από πλαστικά – και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα και η Γαλλία θα επιδιώξουν να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας, την αντιμετώπιση των κρίσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τις συγκρούσεις, την προστασία της βιοποικιλότητας, των δασών, των υδάτινων πόρων και των ωκεανών, καθώς και για την πρόληψη, τη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, ιδίως αυτής από πλαστικά. Οι δύο χώρες θα επιδιώξουν επίσης να συντονίσουν τις θέσεις τους εντός των κατάλληλων οργανισμών, συμβάσεων και στα πολυμερή φόρα, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα και η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης σε χώρες που πλήττονται σοβαρά από την ξηρασία ή/και την ερημοποίηση, ιδίως στην Αφρική. Επιβεβαιώνουν ιδιαίτερα την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε ένα διεθνές, νομικά δεσμευτικό και αποτελεσματικό όργανο για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, και θα συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο κατά τις επόμενες συνεδριάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ρύπανση από πλαστικά , ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική και λειτουργική λύση που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Να επιβεβαιώσουν εκ νέου την προσήλωσή τους στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί το θεμελιώδες, καθολικό και υποχρεωτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες υποθέσεις, καθώς και τον σεβασμό τους στην αρχή του απαραβίαστου των συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα και η Γαλλία επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό θεμέλιο για την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες εντάσεις. Να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των τρεχουσών περιφερειακών κρίσεων. Η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται συγκλίνοντα συμφέροντα όσον αφορά τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Αφρική και θα επιδιώξουν την προώθηση της ειρήνης στις περιοχές αυτές. Οι δύο χώρες επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και θα καταβάλουν προσπάθειες για την αύξηση του κόστους από τον επιθετικό της πόλεμο της Ρωσίας, ιδίως εργαζόμενες για την υιοθέτηση νέων κυρώσεων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρεμποδίζοντας τις δραστηριότητες του ρωσικού σκιώδους στόλου. Να δράσουν για τη συμπλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), να συμβάλουν σε αυτό, ιδίως μέσω των δυνατοτήτων διττής χρήσης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να το ενώσουν με διεθνή συστήματα συνδεσιμότητας, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης. Η Ελλάδα και η Γαλλία θα εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στον τομέα των υποδομών διττής χρήσης με μια προσέγγιση 360° και για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, η οποία εκτείνεται από τη Βαλτική Θάλασσα έως την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα στηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε περιόδους κρίσης. Να εδραιώσουν τις διαβουλεύσεις στο σχήμα QUAD MEDOR για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας. Να συνεχίσουν την εταιρική τους σχέση στον τομέα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας τη συνεργασία επί των νέων προτεραιοτήτων που αφορούν την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα των δημοσίων υπηρεσιών απέναντι σε κρίσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους, αναπτύσσοντας εις βάθος διάλογο και κοινές δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά τις διπλωματικές ακαδημίες, τη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση ζητημάτων αποδήμων και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέσω πολιτικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων, και διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των αντίστοιχων πρεσβειών τους σε τρίτες χώρες και μεταξύ των μόνιμων αντιπροσωπειών τους σε διεθνείς οργανισμούς. Να εντατικοποιήσουν τον συντονισμό και την τεχνική συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων υπουργείων, ιδίως ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας

Προσηλωμένοι στην ειρήνη, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και στην υπεράσπιση μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται στους κανόνες του δικαίου, οι Υπογράφοντες θα συνεχίσουν την υλοποίηση της Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ανανεώθηκε στις 25 Απριλίου 2026 για περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης, και θα επιδιώξουν:

Να καθιερώσουν έναν ουσιαστικό διάλογο στον τομέα της «προωθημένης αποτροπής» και των συμβατικών δυνατοτήτων, που θα συμβάλλει στη διαχείριση της κλιμάκωσης κάτω από το πυρηνικό κατώφλι, όπως εγκαινιάστηκε από τη Γαλλία στις 2 Μαρτίου 2026 στην Île Longue. Να συμβάλουν στην ενίσχυση της κυριαρχίας της Ευρώπης στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Να συμβάλουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των δύο χωρών και της χρηματοδότησής τους, καθώς και στη βελτίωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική. Να ενισχύσουν τη βιομηχανική κυριαρχία της ΕΕ, προωθώντας την αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης σε όλα τα σχετικά μελλοντικά ευρωπαϊκά εργαλεία, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και συνεχίζοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου «ReArm Europe» και των κανονισμών που αφορούν το Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία και το πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης», προκειμένου να εξοπλιστούν οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών και των εταίρων τους σε διάφορους ανταγωνιστικούς τομείς, από το διάστημα έως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη και τον κυβερνοχώρο. Να εμβαθύνουν τη συνεργασία στην καινοτομία στον τομέα της άμυνας, μέσω της υπογραφής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της γαλλικής Υπηρεσίας Αμυντικής Καινοτομίας. Να επικαιροποιήσουν τον οδικό χάρτη που υπογράφηκε από τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων των ελληνικών και γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στις 21 Ιανουαρίου 2022, για τη βελτίωση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Υπηρεσίας Αμυντικής Καινοτομίας, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

Κυβερνοάμυνα,

καινοτομία στις ένοπλες δυνάμεις,

χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μέτρα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διαφορετικά πλαίσια,

υποβρύχιος πόλεμος και έλεγχος του θαλάσσιου βυθού,

αεράμυνα,

διαστημικές επιχειρήσεις,

έγκαιρη προειδοποίηση,

πλήγματα υψηλής ακρίβειας,

συστήματα διοίκησης και ελέγχου.

Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της μετανάστευσης

Επιθυμώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της μετανάστευσης, ιδίως στο πλαίσιο της ΕΕ, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να συνεχίσουν τις τακτικές συνομιλίες τους σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διακίνηση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, καθώς και κατά της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Να συστήσουν μια διμερή ομάδα εργασίας για τη διακίνηση ναρκωτικών, βασισμένη στην επιχειρησιακή εταιρική σχέση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Ακτοφυλακής και των γαλλικών τελωνείων, προκειμένου να αντιδράσουν από κοινού στην απειλή που συνιστά η μάστιγα των ναρκωτικών για τον ελληνικό και τον γαλλικό πληθυσμό και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά των Ναρκωτικών που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα. Να αντιδράσουν από κοινού στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, βασιζόμενοι ιδίως στον Κανονισμό του Δουβλίνου και στον μηχανισμό αλληλεγγύης, όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό κείμενο κοινής αντίληψης, συνεχίζοντας παράλληλα να εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τη διασφάλιση των συνόρων σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική στρατηγική επιστροφών και επανεισδοχής και παραμένοντας σε στενή επαφή για αυτά τα ζητήματα μέσω ενός τακτικού διμερούς διαλόγου για τη μετανάστευση, εργαζόμενοι παράλληλα από κοινού για την καταπολέμηση της εργαλειοποίησης της παράτυπης μετανάστευσης. Να συνεχίσουν την τρέχουσα συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ανταποκρινόμενοι, υπό την επιφύλαξη των αναγκών και της διαθεσιμότητας των εθνικών δυνατοτήτων, στα αιτήματα επιχειρησιακής συνδρομής που υποβάλλονται από την έτερη χώρα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ή σε διμερή βάση.

ΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας

Αποφασισμένοι να συμβάλουν στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και να υλοποιήσουν τις συστάσεις των εκθέσεων Letta και Draghi, καθώς και το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η κυριαρχία και η ανταγωνιστικότητα, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να προωθήσουν επενδύσεις και καινοτομία στις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες αιχμής (τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα, κβαντική πληροφορική, ψηφιακές τεχνολογίες, υποδομές υπολογιστικού νέφους, βιοτεχνολογίες, απανθρακοποιημένες μορφές ενέργειας) και την ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, διαδραματίζοντας παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση και ενίσχυση των κεφαλαιαγορών. Να εργαστούν για τη μείωση των αδυναμιών και των στρατηγικών εξαρτήσεων της ΕΕ στους τομείς που αναφέρονται στη Διακήρυξη των Βερσαλλιών των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 11ης Μαρτίου 2022 και στο Σύμφωνο για μια καθαρή βιομηχανία, καθώς και στους καινοτόμους τομείς. Να συμβάλουν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και των βιομηχανικών πολιτικών της ΕΕ, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενσωμάτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας. Να εργαστούν για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, θωρακίζοντας τις εγγυήσεις που συνδέονται με την ενιαία αγορά της ΕΕ και διασφαλίζοντας ότι μόνο τα συμμορφούμενα προϊόντα μπορούν να εισέρχονται στην αγορά. Να εργαστούν για την ταχεία υλοποίηση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθυνθούν προς τις επενδυτικές ανάγκες σε στρατηγικούς και κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς, στην ενέργεια, στην ψηφιακή μετάβαση και στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Να εργαστούν για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενός χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος που θα στηρίζει την ανάπτυξη αναδυόμενων επιχειρήσεων και καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών, τη βιωσιμότητα και τη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση των παραδοσιακών βιομηχανικών και οικονομικών τομέων υψηλής έντασης ενέργειας. Να προωθήσουν την αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης στη νομοθεσία της ΕΕ και σε ολόκληρο το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να καταστήσουν την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προτεραιότητα για την απελευθέρωση της ανάπτυξης, υιοθετώντας και υλοποιώντας ταχέως μια δέσμη μέτρων (omnibus) με στόχο την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους της ΕΕ. Να συντονίσουν τη δράση τους σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και να προωθήσουν από κοινού ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για τους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ, τη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικότητας και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ευνοούν τους ευρωπαίους δρώντες. Να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας σε όλους τους τομείς (ιδίως την προστασία υποδομών, τεχνολογιών και κρίσιμων επιχειρήσεων, ευαίσθητων δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και να χρησιμοποιήσουν αποφασιστικά όλα τα εργαλεία της ΕΕ για την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και απειλών εξαναγκασμού. Να συμβάλουν στον διάλογο με τους εταίρους για την από κοινού αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των μακροοικονομικών ανισορροπιών σε παγκόσμια κλίμακα και να προωθήσουν προσαρμοσμένες, ισορροπημένες και συνεργατικές λύσεις. Να συνεργαστούν για τη διαφοροποίηση και ασφάλεια των προμηθειών και να εγγυηθούν τη σύναψη από την ΕΕ διαφοροποιημένων, δίκαιων, ισότιμων και βιώσιμων εμπορικών εταιρικών σχέσεων, προστατεύοντας τους ευαίσθητους τομείς και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων σε κρίσιμους τομείς. Να προωθήσουν και στις δύο χώρες επενδυτικά σχέδια στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών που εγγυώνται ένα σταθερό, διαφανές και ανθεκτικό επενδυτικό περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη στρατηγική αυτονομία και στη βιομηχανική ανθεκτικότητα της ΕΕ. Να προωθήσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ και να εργαστούν για την ταχεία υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. Να εργαστούν υπέρ ενός ενεργειακού μείγματος που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση προσιτών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, σεβόμενοι την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, αναπτύσσοντας δυνατότητες παραγωγής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, και επενδύοντας στα ηλεκτρικά δίκτυα, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας. Να θεσπίσουν μια ισορροπημένη κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με την απανθρακοποίηση των στόλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών φορέων του κλάδου έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, να διασφαλιστεί συναίνεση σχετικά με την τελική υιοθέτηση από τον ΙΜΟ μέτρων και ενός μηχανισμού απανθρακοποίησης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή προτίμηση στον ναυτιλιακό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τη θαλάσσια βιομηχανική στρατηγική, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας για τη θαλάσσια απανθρακοποίηση, και συγκεκριμένα τα εναλλακτικά καύσιμα.

Ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας

Επιθυμώντας να εντείνουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις και να καταστήσουν τη συνεργασία στους πλέον υποσχόμενους καινοτόμους τομείς προτεραιότητα της διμερούς οικονομικής σχέσης, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Bpifrance. Να προωθήσουν για τον σκοπό αυτό τους κατά προτεραιότητα τομείς συνεργασίας, ιδίως τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις υποδομές, και ειδικότερα τις μεταφορές, τις απανθρακοποιημένες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, και ειδικότερα τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, τη γεωργία, την υγεία, τις ναυτιλιακές υποθέσεις και τον τουρισμό. Να καταστήσουν την τεχνητή νοημοσύνη κοινή προτεραιότητα, αναπτύσσοντας καινοτόμα και κυρίαρχα οικοσυστήματα μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της κατάρτισης και της επιτάχυνσης των αμοιβαίων επενδύσεων στους τομείς των κέντρων δεδομένων και της κβαντικής πληροφορικής. Να προωθήσουν την ανάπτυξη των χερσαίων μεταφορών (σιδηρόδρομοι και οδικό δίκτυο) και των λιμενικών μεταφορών, βελτιώνοντας τη συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, την αύξηση της συνδεσιμότητας, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενθάρρυνση βιώσιμων κοινωνικών και οικονομικών ανταλλαγών. Να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των ναυτικών εθνών σε επίπεδο βιομηχανιών και να αξιοποιήσουν τη συμπληρωματικότητα των ελληνικών και γαλλικών βιομηχανιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στη στεριά και στη θάλασσα. Να ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους στρατηγικούς τομείς των οικονομιών τους, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας. Να στηρίξουν την αεροπορική συνδεσιμότητα που σέβεται τα περιβαλλοντικά πρότυπα στη Μεσόγειο, εντείνοντας τις κοινές προσπάθειες για τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που παράγονται τοπικά, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Να εργαστούν από κοινού στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την προώθηση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, την ανανέωση των αλιευτικών στόλων, των αλιευτικών τεχνικών που σέβονται τα οικοσυστήματα και την ενίσχυση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, ιδίως της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας. Να συνεχίσουν τις τεχνικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη κοινών έργων για τη θαλάσσια ενέργεια, ιδίως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Να συνεργαστούν στον τομέα της γεωργίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και επισιτιστικής ασφάλειας, μειώνοντας την εξάρτησή μας από εισαγωγές και διασφαλίζοντας συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μέσω της προώθησης των γεωγραφικών ενδείξεων για την προστασία των ευαίσθητων τομέων, καθώς και υψηλών περιβαλλοντικών και υγειονομικών φιλοδοξιών που θα λαμβάνουν υπόψη την υγεία των ζώων και των φυτών, υποστηρίζοντας παράλληλα την προώθηση στη νομοθεσία της ΕΕ , όπου κρίνεται αναγκαίο, «ρητρών καθρέπτη» υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος. Να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας διευκολύνοντας τις επενδύσεις και την καινοτομία προς όφελος των πληθυσμών τους και της αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα της υγείας. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς των δύο χωρών, όπως οι βιοτεχνολογίες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η υλικοτεχνική υποστήριξή τους, η αμυντική βιομηχανία, η πρωτογενής βιομηχανία, η έρευνα και ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη και άλλοι τομείς που επικεντρώνονται στην καινοτομία.

Ενίσχυση της συνεργασίας σε περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα

Προσηλωμένοι στην επιστημονική αντιμετώπιση των αλληλένδετων κρίσεων της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και των διαφόρων μορφών ρύπανσης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών τους δημόσιων πολιτικών, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, βασιζόμενοι σε μια επιστημονική προσέγγιση, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις εθνικές τους δημόσιες πολιτικές και να προωθήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πολυμερή φόρα, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, εφαρμόζοντας τα συμπεράσματα του παγκόσμιου απολογισμού της COP28, το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα Kunming-Montreal, τη Συμφωνία υπό τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (Συμφωνία BBNJ), το μορατόριουμ για την εξόρυξη στα μεγάλα θαλάσσια βάθη, καθώς και διαπραγματευόμενοι τη συνθήκη για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά. Να υποστηρίξουν τις οικονομικές προοπτικές που συνδέονται με την καθαρή μετάβαση, ιδίως την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την κυκλική οικονομία και την προώθηση λύσεων που βασίζονται στη φύση. Να εργαστούν για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, στη Μεσόγειο, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευαλωτότητας. Να ενισχύσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας περιοχής της Μεσογείου και των πρωτοκόλλων της, καθώς και του Σχεδίου Δράσης για μια υποδειγματική Μεσόγειο (PAMEx), προκειμένου να ενθαρρύνουν την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από πλαστικά, στην περιοχή της Μεσογείου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τη «θαλάσσια στρατηγική», της Συμφωνίας του Παρισιού, του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα Kunming-Montreal, και ειδικότερα του στόχου «30 × 30» και του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης αρ. 14.

ΙΙI. ΚΟΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΞΙΩΝ

Ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών

Προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις και οικουμενικές αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να εργαστούν για μια αποτελεσματική ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών, ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, και καταβάλλοντας προσπάθειες για τον καθορισμό ψηφιακών ηλικιακών ορίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να προωθήσουν την ελευθερία, την πολυφωνία και την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης. Να καταπολεμήσουν από κοινού τη χειραγώγηση των πληροφοριών, τις ψευδείς ειδήσεις και τις κυβερνοαπειλές, ιδίως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων χειραγώγησης των πληροφοριών και των παρεμβάσεων που προέρχονται από το εξωτερικό, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών· να αυξήσουν την επαγρύπνηση και την έγκαιρη ανίχνευση δραστηριοτήτων χειραγώγησης πληροφοριών και παρεμβάσεων που προέρχονται από το εξωτερικό, μέσω της ενίσχυσης των διμερών ανταλλαγών και της συνεργασίας και της ανταλλαγής διδαγμάτων, σε συνάφεια με τα υφιστάμενα εργαλεία της ΕΕ· να προωθήσουν πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· να προωθήσουν την ανάδυση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών πλατφορμών ικανών να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση, να παρέχουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αντιμετωπίσουν τη διάδοση εσφαλμένου ή παραπλανητικού περιεχομένου· να ενισχύσουν την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη συνεργασία με τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες για τον περιορισμό της χειραγώγησης των αλγορίθμων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και την εφαρμογή μιας φεμινιστικής διπλωματίας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ιδίως στα πολυμερή φόρα, όσον αφορά τα ζητήματα πρόσβασης των γυναικών στο δικαστικό σύστημα απέναντι σε κάθε μορφή σεξουαλικής και έμφυλης βίας, την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που εντείνονται από τις αλληλένδετες κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια συνολική στρατηγική επικοινωνίας που θα προωθεί με σαφήνεια την ταυτότητα και τις αξίες της ΕΕ. Να συνεχίσουν το κοινό τους έργο για την ιστορική μνήμη, βάσει ενός ημερολογίου εορτασμού σημαντικών ημερομηνιών της κοινής ιστορίας των δύο χωρών.

Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ανώτατης εκπαίδευσης, των επιστημών και του αθλητισμού

Αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ανώτατης εκπαίδευσης, των επιστημών, της έρευνας και του αθλητισμού στη διμερή τους σχέση και στο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, οι Υπογράφοντες θα επιδιώξουν:

Να προωθήσουν την πολυγλωσσία, ιδίως εντός των ευρωπαϊκών θεσμών και στα πολυμερή φόρα, καθώς και οι δύο χώρες είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Να συνεχίσουν τη γλωσσική και εκπαιδευτική συνεργασία και τη στήριξη της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ιδρυμάτων διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα· να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος βάσει του Χάρτη συνεργασίας μεταξύ των Υπογραφόντων, προκειμένου να αυξηθεί η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στη γαλλική γλώσσα, η συνεργασία μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και τη Γαλλία αξιοποιώντας όλα τα υφιστάμενα διμερή και ευρωπαϊκά πλαίσια, η συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και η υλοποίηση επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων και έργων που διεξάγονται από κοινού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τους αρμόδιους οργανισμούς και ιδρύματα της Γαλλικής Δημοκρατίας· να εντατικοποιήσουν επίσης τις ανταλλαγές φοιτητών και κάθε είδους συνεργασία σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Να συνεχίσουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, ιδίως για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την υποστήριξη κοινών έργων σε τομείς κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος και την από κοινού διοργάνωση διαγωνισμών δεξιοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στις δύο χώρες. Να υποστηρίξουν ενεργά, μέσω ενός πολυετούς οδικού χάρτη για την επιστημονική και πανεπιστημιακή συνεργασία, συμπράξεις και κινητικότητα μεταξύ ελληνικών και γαλλικών πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Σε συνέχεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 και ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις γαλλικές Άλπεις το 2030, να συνεχίσουν και να αυξήσουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού σύμφωνα με τις ολυμπιακές αξίες. Οι δύο χώρες θα ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες των εθνικών ολυμπιακών και παραολυμπιακών επιτροπών υπέρ του σεβασμού της ολυμπιακής εκεχειρίας και της συμπερίληψής της στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας, ώστε να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό των παγκόσμιων συγκρούσεων.

Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας

Να συνεχίσουν τη διμερή τους συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως την καταπολέμηση της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την προστασία της ενάλιας αρχαιολογικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό έργο ANCHISE που συντονίζεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και υποστηρίζοντας από κοινού τη Διεθνή Συμμαχία για την Προστασία της Κληρονομιάς σε Περιοχές Συγκρούσεων (ALIPH) και τις δράσεις που διεξάγονται από τις αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο του δικτύου Cultnet της ΕΕ. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ μουσείων, ιδίως αξιοποιώντας το άνοιγμα του τμήματος Βυζαντινών Τεχνών και Χριστιανικού Κόσμου της Ανατολής στο Μουσείο του Λούβρου, και να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης συντηρητών μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, σύμφωνα με την κοινή βούληση της Ελλάδας και της Γαλλίας να υπερασπιστούν την πολιτιστική πολυμορφία· να εργαστούν για την υλοποίηση έργων συνεργασίας που διεξάγονται από φορείς του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα.

Τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών θα είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την ορθή υλοποίηση της παρούσας εταιρικής σχέσης μέσω τακτικών διαβουλεύσεων, σε συντονισμό με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία.

Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 25 Απριλίου 2026, στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.