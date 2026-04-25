Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

Ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε ένα βίντεο το οποίο συνοψίζει το κλίμα της επίσκεψης μέσα από ξεχωριστές εικόνες και στοχευμένες δηλώσεις

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε τη σημασία της γαλλοελληνικής συμμαχ και διαβεβαίωσε ότι ηαλλία θα στηρίξει την Ελλάδα αν απειλη η κυριαρχία.
  • Στο βίντεο που δημοσίευσε, αποτυπώνονται οι συναντήσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
  • Καταγράφηκαν στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη φρεγάτα «Κίμων» και την υπογραφή εννέα διμερών συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «το ξέρεις», υπογραμμίζοντας το επίπεδο εμπιστοσύνης και τη στενή συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.
Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στην Ελλάδα προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, συγκεντρώνοντας τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στη χώρα μας.

Ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε ένα βίντεο το οποίο συνοψίζει το κλίμα της επίσκεψης μέσα από ξεχωριστές εικόνες και στοχευμένες δηλώσεις.

Όπως ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς».

Παράλληλα, στο βίντεο αποτυπώνεται η κοινή βόλτα και η συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, καθώς και η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Προβάλλονται επίσης στιγμιότυπα από την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», την υπογραφή των εννέα διμερών συμφωνιών, αλλά και κάποιες πιο χαλαρές στιγμές δίπλα στη σύζυγό του Μπριζίτ.

Θέλοντας να δώσει πρόσθετη έμφαση στο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών, ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο γράφοντας απλώς τη φράση «το ξέρεις».

