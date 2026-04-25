Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του αναχώρησαν από την Αθήνα μετά από επίσκεψη περίπου 24 ωρών.

Στην παραμονή του, ο Μακρόν είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, υπογράφοντας σημαντικές διμερείς συμφωνίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε τη φρεγάτα Κίμων και συμμετείχε στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, όπου τόνισε την ανάγκη αύξησης των γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Στις κοινές δηλώσεις με τον Μητσοτάκη, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας.

Ο Μακρόν υποστήριξε τον γεωστρατηγικό διάδρομο IMEC και επανέλαβε το κοινό όραμα για ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας και εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες.

Λίγο πριν από τις επτά το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του Μπριζίτ αναχώρησαν για το Παρίσι από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να τους συνοδεύει μέχρι την επιβίβαση στο προεδρικό αεροσκάφος.

Κατά την παραμονή του στην ελληνική πρωτεύουσα, η οποία διήρκεσε περίπου ένα εικοσιτετράωρο, το πρόγραμμα του αρχηγού του γαλλικού κράτους ήταν ιδιαίτερα πυκνό. Περιελάμβανε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς και το επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επιπλέον υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συμμαχίας, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησε τη φρεγάτα Κίμων και έδωσε το παρών στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξήρε τα επιτεύγματα της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς τη «μοντέλο οικονομικής προόδου». Απευθυνόμενος μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα».

Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη αύξησης των γαλλικών επενδύσεων. Αναγνώρισε μεν τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, αλλά υπογράμμισε ότι «Έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα». Συμπλήρωσε επίσης ότι «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό», τονίζοντας πως οι τρέχουσες επενδύσεις δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις δυνατότητες των δύο κρατών.

Υπογράμμισε την ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων και συνεργασιών, είπε ότι πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους βρίσκονται στην Ελλάδα, οι επενδύσεις εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς αυξάνονται ξεπερνώντας τα 2 δισ ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης, στις ψηφιακές υποδομές, στις ΑΠΕ με αιολικά πάρκα,… Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που ‘γράψαμε' τα τελευταία χρόνια».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ' όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούν εντάσεις ο Πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι οι δύο χώρες μας διέπονται από γεωπραγματισμό. Δηλαδή υπεραμυνόμαστε ενός οράματος που δεν είναι συγκρουσιακό ούτε έναντι της Κίνας, ούτε με τις ΗΠΑ. Απλώς θέλει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την ανεξαρτησία των χωρών μας, στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά και ταυτοχρόνως θέλουμε να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις και καινούργια σχήματα με άλλες χώρες». Τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον νέο, διαγώνιο άξονα που ονομάζεται IMEC, έχουν μία πολύ κεντρική θέση και λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική γιατί δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών, της διαφοροποίησής μας μέσω εταιρικών σχημάτων και συνεργασιών, αλλά και της ενίσχυσης των επενδύσεων. «Ουσιαστικά η μάχη δίνεται τώρα. Η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση» πρόσθεσε και είπε ότι και οι δύο χώρες θα υπεραμυνθούν ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Προέτρεψε, επίσης, ως Ευρωπαίοι να ξαναδιαβάσουμε την Καρτεσιανή σκέψη. «Οπότε ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα μπροστά και ζήτω η φιλία Ελλάδας - Γαλλίας».

