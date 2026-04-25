Ο Μακρόν δίνει το στίγμα της ελληνογαλλικής φιλίας με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από Αλκίνοο και Πανούση
Η ιδιαίτερη ανάρτηση του Γάλλου προέδρου
Με έναν... πολύ ελληνικό τρόπο επέλεξε ο Γάλλο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να αναδείξει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις σημαντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, που αναβαθμίζουν τις καλές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της χώρας μας.
Χαρακτηριστικά, στο facebook ο Γάλλος πρόεδρος ανέβασε τη φωτογραφία με τη χειραψία με τον Έλληνα ομόλογό του, στα ελληνικά την κλισέ φράση «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» και όλο αυτό συνοδεύεται με το άσμα των Αλκίνοου Ιωαννίδη και Τζίμη Πανούση «Εγώ κι εσύ μαζί»...
18:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο
16:40 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σύλληψη διαιτητή πολεμικών τεχνών – Κατηγορείται για δωροληψία
11:06 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου
06:04 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ