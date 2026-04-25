Live - Στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ οι Μητσοτάκης και Μακρόν

Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα αφίχθησαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να απευθύνουν ομιλίες στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, το πρόγραμμα των δύο ηγετών περιλαμβάνει μετάβαση στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Εκεί πρόκειται να περιηγηθούν στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε αρχικά τους υπευθύνους για το Ελληνογαλλικό Φόρουμ. Χαρακτήρισε γόνιμες τις συζητήσεις που είχε με τον κ. Μακρόν, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον.

«Τα δύο κράτη είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, σε όλους τους τομείς. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το μοντέλο είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Ελλάδα με κάποιον σύμμαχό της», είπε ο πρωθυπουργός. «Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η ελληνογαλλική συνεργασία θα προχωρήσει σε μια λογική συμπαραγωγής, σε σημαντικούς τομείς», πρόσθεσε. «Είναι μεγάλη η χαρά μου που υποδέχθηκαν σήμερα στην Αθήνα τον πρόεδρο Μακρόν, όχι μόνο για να υπογράψουμε τις συμφωνίες, αλλά και γιατί πίσω από τις συμφωνίες υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης».

«Η Ελλάδα αγαπάει τη Γαλλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στον χαιρετισμό του ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ευτυχής που επανήλθε στο «Σταύρος Νιάρχος», ευχαριστώντας με τη σειρά του όσους συνέβαλαν στο Ελληνογαλλικό Φόρουμ.

«Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα», τόνισε απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας πόσο σημαντικές είναι οι συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία. «Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα», τόνισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Όπως υπογράμμισε, οι επενδύσεις από τη Γαλλία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται ακόμη στο επίπεδο των κοινών δυνατοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ισχυρά στρατηγικά συμφέροντα. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ζήτω η φιλία Ελλάδας και Γαλλίας» ήταν το λόγια που χρησιμοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος κλείνοντας τον χαιρετισμό του στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Διαβάστε επίσης