Γαλλικός Τύπος: Πώς σχολιάζει την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Στα θέματα άμυνας και τις στενές σχέσεις των δύο χωρών στην άμυνα αναφέρονται τα δημοσιεύματα των γαλλικών ΜΜΕ

Newsbomb

Γαλλικός Τύπος: Πώς σχολιάζει την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα
INTIME NEWS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα είχε ως βασικό στόχο την ανανέωση της στρατηγικής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας που λήγει φέτος.
  • Τα γαλλικά μέσα υπογραμμίζουν τις εξαιρετικά στενές σχέσεις των δύο χωρών στον αμυντικό, ενεργειακό και εμπορικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία.
  • Η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στην άμυνα εντάσσεται στη στρατηγική της Γαλλίας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής «στρατηγικής αυτονομίας».
Snapshot powered by AI

Στις εξαιρετικά στενές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία αναφέρονται σημερινά δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου που καλύπτουν εκτενώς την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας.

Τηλεοπτικοί σταθμοί που αναμετέδωσαν τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από την Αθήνα, υπογραμμίζουν τις αναφορές τους για την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και τα όσα ανέφεραν για τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.

Ειδικότερα, δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro, με τίτλο «Στην Αθήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν επανεκκινεί τη στρατηγική εταιρική σχέση Γαλλίας-Ελλάδας» και υπότιτλο «Κύριος στόχος της επίσκεψης του προέδρου της Δημοκρατίας είναι η ανανέωση της στρατηγικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021 μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και η οποία λήγει φέτος», επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν, που παρέθεσε χθες ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Γαλλίας θέλησε να υπενθυμίσει το βάθος των δεσμών που ενώνουν το Παρίσι και την Αθήνα «εδώ και εκατοντάδες χρόνια».

Μια σχέση που, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, τροφοδοτείται από την ιστορία και τα σύμβολα, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος ανέδειξε αναφερόμενος στις αξέχαστες επισκέψεις του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 1963, καθώς και του Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εστέν, του πρώτου ξένου ηγέτη που επισκέφθηκε την ελληνική πρωτεύουσα μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1974.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται επίσης στις εξαιρετικά στενές σχέσεις της Γαλλίας με την Ελλάδα στον αμυντικό τομέα, στον ενεργειακό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, όπως επίσης και στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων αλλά και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Στον αμυντικό τομέα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η ηλεκτρονική εφημερίδα TÉLÉGRAMME, η οποία σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Naval Group βρίσκεται σε καλή θέση» εκτιμά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επιστρέψει από την Ελλάδα με νέες συμβάσεις για τη ναυπηγική βιομηχανία και εστιάζει κυρίως στη γεωοικονομική και αμυντική διάσταση της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα.

Το άρθρο αναλύει το πλαίσιο της στενής ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω μεγάλων εξοπλιστικών συμφωνιών, ιδιαίτερα στον ναυτικό τομέα. Η ηλεκτρονική εφημερίδα επισημαίνει ότι η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα δεν έχει μόνο πολιτικό και διπλωματικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη οικονομική και βιομηχανική διάσταση.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τέτοιου είδους συμφωνίες εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της Γαλλίας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής «στρατηγικής αυτονομίας» στην άμυνα, όπου η συνεργασία με χώρες όπως η Ελλάδα παίζει καθοριστικό ρόλο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο τηλεοπτικός σταθμός BFM, ο οποίος αναμετέδωσε μεγάλα τμήματα της σημερινής συνέντευξης Τύπου του Γάλλου προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις δηλώσεις των δύο ηγετών αναφορικά με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τα όσα ανέφεραν για την ανάγκη επιστροφής της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Υπογραμμίζει επίσης τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου σχετικά με την αμοιβαία βοήθεια που προβλέπεται στο πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά με τα ζητήματα της άμυνας και το πώς η πρόβλεψη έγινε πράξη στην περίπτωση της πρόσφατης επίθεσης της Χεζμπολάχ κατά της Κύπρου.

Τέλος, στην διαβεβαίωση του Γάλλου προέδρου ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει έλλειψη καυσίμων στη Γαλλία, επικεντρώνονται δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες των εφημερίδων Monde και Libération.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
