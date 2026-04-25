Μακρόν στην Τουρκία: Αδιαπραγμάτευτη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής - Μητσοτάκης: Μπετον αρμέ το 42/7

«Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Έχουμε κοινά προγράμματα εξοπλισμών για τις φρεγάτες, κάνουμε κοινές ασκήσεις, ανανεώνουμε τους πυραύλους MICA. Αυτή η εταιρική σχέση είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω. Όπως στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν συζητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη. Καμία αμφιβολία δεν υφίσταται το λέω στους αντιπάλους», ανέφερε κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Εμανουέλ Μακρόν.

Για έναν πραγματικό σύμμαχο της Ελλάδας, έκανε λογο ο πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις και χαρακτήρισε "μπετόν αρμέ" το άρθρο 42/7 της ελληνογαλικής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι: Τα πλοία που αποκτήσαμε είναι δίδυμα με τα πλοία της Γαλλίας. Οποιαδήποτε αναβάθμιση μπορεί να μεταφερθεί από τη μία χώρα στην άλλη.

Ο δε Μακρόν τόνισε: Για τη Γαλλία και την Ελλάδα το άρθρο 42/7 της ΕΕ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και με την καινούργια εταιρική σχέση ενισχύεται.

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής. '«Η διακήρυξη για τη Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας», είπε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο ο κ. Μακρόν ανέφερε: «Η Γαλλία και η Ελλάδα πάντα σκέφτονται με τρόπο μεγαλύτερο από το μέγεθος των χωρών τους, έχουμε οικουμενική σκέψη» και πρόσθεσε: «Θέλουμε Ευρώπη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και σταθερή. Η στρατηγική μας συνεργασία στηρίζεται στην επιτάχυνση αυτής της πολιτικής»

«Παίξαμε και οι δυο μας το ρόλο μας διακριτικά στην εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου, έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία των Χριστιανών της περιοχής και για την προάσπιση ναυσιπλοΐας της περιοχής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό: Χρειαζόματε περισσότερες συγχωνεύσεις στην άμυνα. Να αφήσουμε στην άκρη τους εθνικούς εγωισμούς και να το δούμε πιο ευρωπαϊκά .

