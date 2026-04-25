Επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας από το Υπουργείο Εξωτερικών

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιείται επίσημο γεύμα που παραθέτει ο υπουργός Εξωτερικών προς την αντιπροσωπεία η οποία συνοδεύει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Στο γεύμα συμμετέχουν από τη γαλλική πλευρά η υπουργός Άμυνας, οι υπουργοί Πολιτισμού και Οικονομίας, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, σε μια σύνθεση που αποτυπώνει το εύρος των ζητημάτων που βρίσκονται στην ατζέντα των δύο πλευρών.

Από ελληνικής πλευράς παρίστανται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Φωτήλας και η κ. Παπαδοπούλου.

Το κλίμα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα θερμό, με έμφαση στη διπλωματική και στρατηγική σύγκλιση Αθήνας και Παρισιού, σε μια περίοδο κατά την οποία η επίσκεψη Μακρόν έχει ήδη αναδείξει ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, άμυνας και οικονομικής συνεργασίας.

Κατά την πρόποση στην έναρξη του γεύματος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε με θερμά λόγια για την ελληνογαλλική φιλία, κάνοντας λόγο για μια «σημαντική ημέρα για τις σχέσεις των δύο χωρών» και υπογραμμίζοντας το βάθος και τη διαχρονικότητα της συνεργασίας τους.

Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, η οποία συνοδεύεται από έντονο διπλωματικό και πολιτικό ενδιαφέρον, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας.

