«Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία»: Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για εμβάθυνση σε Άμυνα και Ασφάλεια

Σε περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια προχώρησαν η Ελλάδα και η Γαλλία, με την υπογραφή της συμφωνίας ανανέωσης της διμερούς εταιρικής σχέσης παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του προέδρου Emmanuel Macron.

Η νέα συμφωνία παρατείνει για ακόμη πέντε χρόνια την ισχύ της αρχικής στρατηγικής σύμπραξης του 2021, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και να συμβάλουν στη σταθερότητα, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, στοιχείο που υπογραμμίζει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκονται η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, η διευκόλυνση ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων όπου απαιτείται, καθώς και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, η κυβερνοάμυνα, οι δορυφορικές επικοινωνίες και η στρατιωτική καινοτομία.

Η ανανεωμένη ελληνογαλλική αμυντική σχέση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με τις δύο πλευρές να στέλνουν σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και της διατήρησης της διεθνούς ασφάλειας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των συμμαχικών δεσμεύσεων.

Διαβάστε τη συμφωνία αναλυτικά:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας, εφεξής αποκαλούμενες «τα Μέρη»,

Υπενθυμίζοντας τους σκοπούς και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια μακρά, στενή και διαρκή σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

Λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 (εφεξής αποκαλούμενη «η Συμφωνία»),

Λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη Βορείου Ατλαντικού που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949,

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του Νομικού Καθεστώτος των Δυνάμεων αυτών, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, εφεξής αποκαλούμενη «NATO SOFA»,

Λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπεγράφη στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992, ιδίως το άρθρο 42,

Λαμβάνοντας υπόψη την ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας που υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Απριλίου 2026,

Επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου,

Έχοντας ως στόχο να συμβάλλουν στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και της κυριαρχίας της Ευρώπης,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση τους συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Συνομολόγησαν τις ακόλουθες διατάξεις:

– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 της Συμφωνίας, τα Μέρη παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας για μια νέα περίοδο 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης συμφωνίας.

– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Άρθρο 2

Το άρθρο 18 της Συμφωνίας συμπληρώνεται από το στοιχείο ιστ), το οποίο έχει ως εξής:

«ιστ) Διευκόλυνση της ad hoc ανάπτυξης στρατιωτικών μονάδων στην επικράτεια καθενός από τα δύο Μέρη, ανάλογα με τις ανάγκες».

To άρθρο 24 της Συμφωνίας συμπληρώνεται με την ακόλουθη φράση:

«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα Μέρη εξετάζουν τις αμυντικές δυνατότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

«2. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο 5 (πέντε) ετών. Στη συνέχεια, ανανεώνεται σιωπηρά για διαδοχικές περιόδους 5 (πέντε) ετών, εκτός εάν ένα από τα Μέρη κοινοποιήσει στο άλλο την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Συμφωνία 6 (έξι) μήνες πριν από τη λήξη της».

Η Συμφωνία συμπληρώνεται από ένα Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα συμφωνία.

III. – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο, εγγράφως και διά της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για τη θέση της σε ισχύ.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Απριλίου 2026, σε δύο αντίτυπα, έκαστο στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα, με τα δύο κείμενα όντα εξίσου αυθεντικά.

Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη Παρουσία του Emmanuel Macron

Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση

της Ελληνικής Δημοκρατίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Γεώργιος Γεραπετρίτης Benjamin Haddad

Υπουργός Εξωτερικών Υπουργός παρά τω Υπουργώ Ευρώπης

και Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης

Νικόλαος-Γεώργιος Σ. Δένδιας Catherine Vautrin

Υπουργός Εθνικής Άμυνας Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αμυντικές δυνατότητες

Τα Μέρη δηλώνουν τη δέσμευσή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους προς αμοιβαίο όφελος στον τομέα της Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των επιμέρους τομέων που αναφέρονται κατωτέρω, με σεβασμό στις διεθνείς τους δεσμεύσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθενός από τα Μέρη, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών και τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, εντοπίζοντας και προωθώντας δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο αμυντικών προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ της Γαλλικής Υπηρεσίας Αμυντικής Καινοτομίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, όπου αυτό ενδείκνυται, για κάλυψη αναγκών:

Έγκαιρης προειδοποίησης Χερσαίων συστημάτων Δορυφόρου στρατιωτικών επικοινωνιών Κρούσης σε βάθος Ναυτικών συστημάτων Συστημάτων διοίκησης και ελέγχου Μη επανδρωμένων συστημάτων Καινοτομίας Κάθε άλλης μελλοντικής συνεργασίας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανάλογα με τις στρατηγικές εξελίξεις και τις δυνατότητες στην Ευρώπη.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα ειδικότερα εξοπλιστικά προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους παραπάνω τομείς θα προσδιορίζονται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των επιτροπών που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, μεταξύ των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών.

