Δένδιας - Βοτρέν: Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων
Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας
- Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν για διμερή συζήτηση.
- Η συνάντηση έγινε επί της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ.
- Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
- Η ενίσχυση της συνεργασίας κρίνεται σημαντική λόγω των καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας.
Τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των άριστων αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, κατά τη σημερινή διμερή συνάντησή τους, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δένδια έχει ως εξής:
«Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin επί της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας».
