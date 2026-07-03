Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

Το «Happy Day» ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανανέωσε το ραντεβού της με το κοινό του ALPHA, καθώς από Σεπτέμβρη θα είναι η πρωινή παρέα.

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει γλυκόπικρα συναισθήματα. Από τη μία λέμε “τέρμα το ξυπνητήρι, θα κοιμηθούμε, θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους”, από την άλλη θα χάσουμε αυτό το ωραίο καθημερινό ραντεβού που πιστέψτε με συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε πάρα πολύ κι αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ κι εγώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι και να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά είναι λόγια καρδιάς, λόγια αλήθειας που βγαίνουν αυθόρμητα και έτσι χωρίς να τα πολυαναλύω», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν το τέλος.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, και εδώ αυτούς που φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και την ομάδα μας πίσω από τις κάμερες, η τηλεόραση είναι μια ομαδική δουλειά. Και σε μια περίοδο και μια εποχή που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και το βιώνουμε όλοι μέσα από ιστορίες είτε εντός σταθμού είτε εκτός σταθμού με τους συναδέλφους μας που μένουν χωρίς δουλειά, θέλουμε να κάνουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας και να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι, ώστε αυτή τη θέση που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια να την κρατήσουμε», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά ότι θα γυρίσουμε ακόμα πιο εμπνευσμένοι για μια καινούρια χρονιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο Δημητροκάλη, που είναι ένας συνεργάτης μου από τα χρόνια του Alter, ήταν τα τελευταία έξι χρόνια στην ομάδα μας. Δεν θα είμαστε του χρόνου μαζί, αλλά δεν θα σταματήσουμε να είμαστε φίλοι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον, και να πω ότι αυτή η ζωή και η δουλειά κάνει κύκλους», συνέχισε.

«Από την άλλη, θα σταθώ στον Μιχάλη μου [σ.σ Πλεμμένος], τον Μιχαλάκη μου, ο οποίος είναι από τη δεύτερη χρονιά της εκπομπής, 11 χρόνια. Ένας άνθρωπος, τι να πω, πάντα ήρεμη δύναμη, δουλευτάρας, ψύχραιμος, με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα παρών. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ. Στενοχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου και εγώ ποτέ δεν θα φανώ τροχοπέδη σε έναν άνθρωπο που αγαπώ και ξέρω ότι θέλει να εξελιχθεί», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον έτερο συνεργάτη της που αποχωρεί από το «Happy Day».

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