Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

Snapshot Σήμερα ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν πολλών τηλεοπτικών εκπομπών σε διάφορους σταθμούς, με ορισμένες να συνεχίζουν και άλλες να σταματούν.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κλείνει προσωρινά, ενώ το μέλλον του είναι αβέβαιο λόγω πιθανών ριζικών αλλαγών στην πρωινή ζώνη.

Το «Breakfast@STAR» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου ολοκληρώνεται και δεν θα συνεχιστεί. Snapshot powered by AI

Μία απαιτητική και άκρως ανταγωνιστική χρονιά ολοκληρώνεται, σήμερα, καθώς οι περισσότερες εκπομπές θα κλείσουν τον φετινό τους κύκλο. Κάποιες από αυτές θα συνεχιστούν, κάποιες θα περάσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ενώ κάποιες άλλες θα επιστρέψουν με σαρωτικές αλλαγές.

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος θα πουν «καλό καλοκαίρι» μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα». Το μέλλον της ιστορικής εκπομπής είναι άδηλο, καθώς υπάρχουν το τελευταίο διάστημα φωνές ότι ετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη. Σε συνδυασμό με την άφιξη του Άκη Παυλόπουλου, όλα είναι ρευστά ακόμα.

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, το δίδυμο του STAR, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, κλείνει έναν μεγάλο κύκλο, αυτόν του «Breakfast@STAR». Η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί και αναμένεται να υπάρξουν συγκινητικές αναφορές και βίντεο. Aυλαία θα πέσει και για τη Ζήνα Κουτσελίνη με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια θα επιστρέψει τη νέα χρονιά με μία νέα και διευρυμένη εκπομπή, που θα συνδυάζει ενημέρωση, κοινωνικό ρεπορτάζ και lifestyle θέματα.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η σταθερή αξία του σταθμού στην απογευματινή ζώνη, θα σταματήσει να γυρίζει τον «Τροχό της τύχης» σήμερα επιστρέφοντας τη νέα σεζόν.

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Στο μετερίζι του ALPHA, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα πει την τελευταία «καλημέρα» της σεζόν, μέσα από το «Happy Day στον ALPHA», με χαμόγελο και θετική διάθεση. Η εκπομπή θα ανανεώσει το ραντεβού της για τον Σεπτέμβριο, με την ίδια γνώριμη παρέα φίλων.

Αυλαία θα ρίξει και η «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να ολοκληρώνει ίσως την πιο ωραία χρονιά της στην τηλεόραση. Ο Σεπτέμβρης θα βρει την παρουσιάστρια στο ίδιο πόστο, με μικρές αλλαγές, καθώς κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης τερματίζοντας στην πρώτη θέση.

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Στο MEGA, στην απογευματινή ζώνη, θα αποχαιρετήσει και η Μαρία Μπεκατώρου με το τηλεπαιχνίδι «The Chase». Το φορμάτ έχει πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν και η επιτυχία συνεχίζεται.