Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει

Η 92χρονη θαυμάστρια συγκίνησε τον τραγουδιστή και έγινε viral

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 92χρονη γυναίκα ονόματι Κατερίνα πήγε κρυφά στη συναυ του Σάκηουβά στο Ίλιον και βρέθηκε στην πρώτη σειρά.
  • Ο Σάκης Ρουβάς διέκοψε το πρόγραμμά του για να της δώσει το μικρόφωνο και ένα μπουκαλάκι νερό, ενώ την παρουσίασε στο κοινό.
  • Η κυρία Κατερίνα μοιράστηκε ότι έχει τρία παιδιά, έξι εγγόνια και δύο δισέγγονα και δήλωσε ευτυχισμένη.
  • Ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή για να φιλήσει τη 92χρονη, γεγονός που συγκίνησε το κοινό και προκάλεσε χειροκρότημα.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θετικά σχόλια.
Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, όταν μια 92χρονη θαυμάστριά του βρέθηκε στην πρώτη σειρά της αρένας, κερδίζοντας την προσοχή αλλά και την αγκαλιά του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η συνάντηση που συγκίνησε το κοινό

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς πρόσεξε την ηλικιωμένη γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία και διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να την πλησιάσει. Της έδωσε το μικρόφωνο ώστε να μιλήσει στο κοινό, ενώ λίγο αργότερα της πρόσφερε και ένα μπουκαλάκι νερό.

«Δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει»

Η κυρία Κατερίνα, όπως αποκάλυψε ότι ονομάζεται, συστήθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά».

Τα λόγια της προκάλεσαν χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ο Σάκης Ρουβάς, εμφανώς συγκινημένος από την παρουσία της, σχολίασε με χιούμορ: «Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ».

Η 92χρονη δεν έκρυψε τη χαρά της και μοιράστηκε λίγα λόγια για τη ζωή της, λέγοντας: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Το φιλί και το χειροκρότημα

Λίγο πριν συνεχίσει το μουσικό του πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή για να φιλήσει την κυρία Κατερίνα, με το κοινό να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα για την όμορφη και ανθρώπινη αυτή στιγμή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων για την αυθόρμητη συνάντηση του τραγουδιστή με τη 92χρονη θαυμάστριά του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε τι είπε στον Μόντριτς μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας

09:43LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Πώς αποχαιρέτησαν Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος

09:42TRAVEL

Σκόπελος: Ανάμεσα στους «παραδεισένιους προορισμούς» για τους Σουηδούς ταξιδιώτες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Η Formula 1 δείχνει το δρόμο στα νέα ηλεκτρικά

09:33WHAT THE FACT

Η viral πίτσα της Χέιλι Μπίμπερ που έχει γίνει γίνει ανάρπαστη στο Tik Tok

09:31WHAT THE FACT

Η μηχανή που δεν χρειαζόταν ούτε ρεύμα ούτε καύσιμα: Για 70 χρόνια τροφοδοτούσε ορυχεία μόνο με τη δύναμη του νερού

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

09:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer κι ενός ακόμη για παράνομη διαφήμιση τζόγου

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του στη Δυτική Παπούα

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη: «Τα εθνικά θέματα δεν αποτελούν ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος»

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Ο Τσίπρας νομοθέτησε η μεταφορά εκρηκτικών να είναι πλημμέλημα – Πολιτικός οχετός η Κωνσταντοπούλου»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιδράσεις για τη χρήση ποντιακού χορού ως μέρος της «τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς»

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

08:57LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον αποθέωσε την Κιμ Καρντάσιαν: «Με έχει κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο»

08:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στυλίδα: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατέληξε σε αρπαγή – Προσαγωγές και συλλήψεις

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα έξι γνωστά ζευγάρια των «16» - Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει - Ποιοι μπορεί να δουν αυξήσεις και πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

09:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα έξι γνωστά ζευγάρια των «16» - Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ