Σάκης Ρουβάς: Το απρόοπτο στη σκηνή με το μικρόφωνο και η αντίδρασή του - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λεμεσό, ο Σάκης Ρουβάς έχασε προσωρινά το μικρόφωνό του, το οποίο έπεσε στο έδαφος.

Ο καλλιτέχνης αντέδρασε με ψυχραιμία, σηκώνοντας αμέσως το μικρόφωνο και συνεχίζοντας την εμφάνισή του.

Το απρόοπτο δεν επηρέασε την εξέλιξη της βραδιάς ούτε τον ρυθμό της παράστασης.

Η αντίδραση του Σάκη Ρουβά επιβεβαίωσε την εμπειρία και επαγγελματισμό του στη σκηνή. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε πρόσφατη εμφάνιση του Σάκη Ρουβά στη Λεμεσό, χωρίς όμως να επηρεάσει ούτε τον ίδιο ούτε την εξέλιξη της βραδιάς.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την εμπειρία του. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε μία από τις επιτυχίες του, το μικρόφωνο γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος.

Ο Σάκης Ρουβάς το σήκωσε αμέσως και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, χωρίς να διακόψει το πρόγραμμα ή να χάσει τον ρυθμό του.

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