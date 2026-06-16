Σάκης Ρουβάς: Το απρόοπτο στη σκηνή με το μικρόφωνο και η αντίδρασή του - Βίντεο
Την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε μία από τις επιτυχίες του, το μικρόφωνο γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λεμεσό, ο Σάκης Ρουβάς έχασε προσωρινά το μικρόφωνό του, το οποίο έπεσε στο έδαφος.
- Ο καλλιτέχνης αντέδρασε με ψυχραιμία, σηκώνοντας αμέσως το μικρόφωνο και συνεχίζοντας την εμφάνισή του.
- Το απρόοπτο δεν επηρέασε την εξέλιξη της βραδιάς ούτε τον ρυθμό της παράστασης.
- Η αντίδραση του Σάκη Ρουβά επιβεβαίωσε την εμπειρία και επαγγελματισμό του στη σκηνή.
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε πρόσφατη εμφάνιση του Σάκη Ρουβά στη Λεμεσό, χωρίς όμως να επηρεάσει ούτε τον ίδιο ούτε την εξέλιξη της βραδιάς.
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την εμπειρία του. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε μία από τις επιτυχίες του, το μικρόφωνο γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος.
Ο Σάκης Ρουβάς το σήκωσε αμέσως και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, χωρίς να διακόψει το πρόγραμμα ή να χάσει τον ρυθμό του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
5 λόγοι για να προσθέσετε μπόλικο αρακά στη διατροφή σας
14:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Αυλίδα
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
06:52 ∙ LIFESTYLE
MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε
13:06 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι ζήτησε
08:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ