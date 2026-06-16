Τηλεθέαση: Τα νούμερα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη δείχνουν τι θα συμβεί του χρόνου

Στους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς την πρώτη καλημέρα λένε οι αστέρες της ενημέρωσης. Τα νούμερα τηλεθέασης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο καθώς αποτελούν ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Έτσι, χθες Δευτέρα, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 18,9% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.

Στον ΣΚΑΪ, η «Πρώτη εικόνα» έκανε 13,5% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Σήμερα» κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 7,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του Φαλήρου αναμένεται, όμως, να σκάσει βόμβα! Ο Άκης Παυλόπουλος, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει μεταγραφή για τον ΑΝΤ1 με αποτέλεσμα το δίδυμο με τον Δημήτρη Οικονόμου να «σπάει». Οι δυο τους είχαν δημιουργήσει μία ωραία πρωινή συντροφιά για τον κόσμο, που τούς εμπιστεύεται και αυτό φαίνεται στο γενικό μερίδιο.

Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» σημειώνει ικανοποιητικά νούμερα, ειδικά για τα δεδομένα και τον μέσο όρο του καναλιού. Χθες, συγκέντρωσε 12,8% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στο «Καλημέρα Ελλάδα»; Η εκπομπή του ΑΝΤ1 κράτησε συντροφιά στο 7,2% στο σύνολο και στο 7,8% στο δυναμικό κοινό. Στο εν λόγω μέτωπο αναμένονται αλλαγές την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, οι οποίες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω μεταγραφών και μετακινήσεων. Κρατώντας κρυφά τα χαρτιά τους, τα στελέχη αναμένεται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις σε λίγες εβδομάδες.

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