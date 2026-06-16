Survivor: Ποιοι παίκτες παραδέχτηκαν ότι είναι ζευγάρι

Το «Survivor» ολοκλήρωσε την πορεία του στον ΣΚΑΪ, πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου. Όμως, το ριάλιτι φαίνεται ότι έγινε αφορμή για να ξυπνήσει... ένας νέος έρωτας!

Η Βασιλική Μουντή και ο Γιώργος Καραϊσαλίδης, που γνωρίστηκαν ως συμπαίκτες στην ομάδα των Αθηναίων, ένα μήνα μετά το φινάλε του ριάλιτι, αποφάσισαν να επιβεβαιώσουν δημόσια ότι είναι ζευγάρι.

Η νεαρή γυμνάστρια, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση: «Σε κάθε Survivor προκύπτει κι ένα ειδύλλιο. Ε στο δικό μας έτυχε να είμαστε εμείς. Μέσα στο παιχνίδι μπορεί να πετάγαμε χαρταετό, αλλά ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό. Και επειδή μας ρωτάτε συνέχεια και οι περισσότεροι το έχετε ήδη καταλάβει… Ναι, είμαστε μαζί».

https://www.instagram.com/p/DZnbhddiG-Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Βασιλική Μουντή είναι Ελληνίδα γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor. Συζητήθηκε και για τη σχέση της με τον Σπύρο Μαρτίκα, με τον οποίο φέρεται να ήταν ζευγάρι για σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την είσοδό της στο «Survivor».

Ο Γιώργος έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα τελευταία 7 χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modeling, με συμμετοχές σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά projects για social media και επιδείξεις μόδας.

Κάτω από την ανάρτηση μεταξύ άλλων σχόλιο έχει κάνει ο Σταύρος Φλώρος, ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι και έπειτα από χειρουργεία κάνει την αποκατάστασή του σε θεραπευτήριο στο εξωτερικό

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