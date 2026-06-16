Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια
Με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης ξεκίνησαν οι χοροί
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Γλέντι στη μέση του δρόμου, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ, έστησε μία γυναίκα μαζί με συγγενείς της, μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της.
Νταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της, μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν τον χορό, γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της, με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά.
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