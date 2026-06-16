Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό σε πάρκο της Καλιφόρνια

Το ζευγάρι κλείνει σύντομα έναν χρόνο που είναι μαζί

Ελένη Ευστρατίου

Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό σε πάρκο της Καλιφόρνια

H Katy Perry με τον Justin Trudeau

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LIFESTYLE
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  • Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τρουντό γιορτάζουν περίπου έναν χρόνο σχέσης με κοινές δημόσιες εμφανίσεις.
  • Το ζευγάρι βρέθηκε πρόσφατα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Tribeca και ο Τρουντό στήριξε την Πέρι στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.
  • Ο Τρουντό παρακολούθησε αγώνα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ, εξηγώντας ότι ήταν υποχρέωση της σχέσης, ενώ στηρίζει τον Καναδά στην διοργάνωση.
  • Η Κέιτι Πέρι ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι «Watch it burn», που εκφράζει τον θυμό και τα δύσκολα συναισθήματα της περασμένης χρονιάς.
  • Το τραγούδι «Watch it burn» θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου και αφορά τη διαχείριση του πόνου και την προσωπική ανάπτυξη.
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Σε χαλαρές στιγμές απολαμβάνοντας ένα πικ-νικ στο πάρκο, εντοπίστηκαν η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό.

Οι δύο τους, βρέθηκαν σε πάρκο στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, όπου βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες καθώς η τραγουδίστρια συμμετείχε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ.

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H Katy Perry με τον Justin Trudeau

X

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τους αγώνες, το ερωτευμένο ζευγάρι βρήκε λίγο χρόνο να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει. Περισσότερο ερωτευμένοι από ποτέ, με αγκαλιές και φιλιά, το ζευγάρι θέλησε να περάσει μερικές όμορφες στιγμές απολαμβάνοντας τη θέα του Ειρηνικού Ωκεανού.

To ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου έναν χρόνο, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι κοινές όλο και πιο συχνά. Λίγες μέρες νωρίτερα, βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη, όπου έδειχναν τρελά ερωτευμένοι, ενώ ο πολιτικός την στήριξε και στην εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα, οι δυο τους παρακολούθησαν και τον αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, κάτι που ξέσπασε πολλά σχόλια από τους χρήστες κοινωνικών δικτύων, γιατί λίγο νωρίτερα έκανε το ντεπούντο του ο Καναδάς κόντρα στη Βοσνία, σε άλλη πολιτεία. Ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός εξήγησε στο Χ ότι πρόκειται για «υποχρεώσεις της σχέσης» και ότι υποστηρίζει σταθερά τον Καναδά για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Νέο τραγούδι από την Katy Perry

Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα η ποπ σταρ μίλησε για το νέο της τραγούδι «Watch it burn», στο οποίο εκφράζει τα συναισθήματα και τον θυμό της.

«Στο "Watch It Burn" παλεύω με το σκοτάδι μου, αλλά η περσινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη», ανέφερε στη συνέντευξη. «Δεν έχω δώσει στον εαυτό μου ποτέ την άδεια να είμαι θυμωμένη για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να είμαι, αυτό που έκανα είναι να πιέζω τα συναισθήματά μου. Έχω την άδεια να είμαι θυμωμένη για μία στιγμή», πρόσθεσε.

Εξήγησε επίσης ότι σε αυτό το τραγούδι «ας ζήσουμε από αυτό τον πόνο και ας προχωρήσουμε, ας μάθουμε κάτι και από αυτόν». Το soundtrack θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου.

https://www.instagram.com/reel/DZlcDDlpzmf/

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