Καλημέρα Ελλάδα: Πώς αποχαιρέτησαν Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος

Αυλαία έπεσε, την Παρασκευή, για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

«Εμείς εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε μια

γεύση από παραλία», είπε ο Παναγιώτης Στάθης, πηγαίνοντας σε απευθείας

σύνδεση με τον Λάζο Μαντικό από παραλία της Αττικής.

«Νομίζω ότι για πρώτη φορά τελειώνουμε νωρίτερα από το κανονικό,

αφήνουμε και δύο λεπτά κάβα στους επόμενους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι απ’

όλους! Άντε γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Γεια σας απ’ όλους μας,

παιδιά!», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, ολοκληρώνοντας την εκπομπή.

Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για την

επόμενη σεζόν και τον ιστορικό τίτλο της εκπομπής, αλλά και τον

Παναγιώτη Στάθη. Οι αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1 αναμένονται

με ενδιαφέρον.

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