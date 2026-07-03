Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

Νέο πικρό ποτήρι για τη «χρυσή» κληρονόμο της οικονομικής αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη

Newsbomb

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

Ο Άλβαρο ντε Μιράντα Νέτο με την πρώην σύζυγό του Αθηνά Ωνάση (δεξιά) / AP

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  • Η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρώην δικηγόρο της και τον επιχειρηματικό της συνεταίρο Γιαν Τοπς, σχετικά με οικονομικές διαφορές στην εταιρία Stal Tops.
  • Η πρώην δικηγόρος της Ωνάση φέρεται να προκάλεσε σύγκρουση συμφερόντων, καθώς παραιτήθηκε από τις εταιρίες της και προσλήφθηκε από τον Τοπς, αποκαλύπτοντας πιθανή προδοσία και απόκρυψη οικονομικών στοιχείων.
  • Η Ωνάση κατηγορεί τη δικηγόρο για απόκρυψη κρίσιμων οικονομικών εγγράφων και ζητά την παραίτησή της από τη Stal Tops μέσω του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Η Αθηνά Ωνάση είχε υποστεί διπλή προδοσία από τον πρώην σύζυγό της, Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, ο οποίος την απάτησε και χρησιμοποίησε τα χρήματά της για να δημιουργήσει νέα οικογένεια μετά το διαζύγιό τους.
  • Η διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς Ωνάση και του Γιαν Τοπς βρίσκεται σε εξέλιξη, με προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης υπό την εποπτεία του Εταιρικού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ.
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Μετά τη διπλή προδοσία τού -εδώ και καιρό- πρώην συζύγου της, Ντόντα, η Αθηνά Ωνάση φαίνεται ότι ήπιε ξανά το πικρό ποτήρι της προδοσίας, και μάλιστα δύο φορές. Σύμφωνα με κορυφαίο επιχειρηματικό περιοδικό, αυτή ήρθε για τη «χρυσή» κληρονόμο της οικονομικής αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση από την πρώην δικηγόρο της και από τον συνεταίρο της στη «Ferrari της ιππασίας», και έχει ήδη καταλήξει στα δικαστήρια, όπως αναφέρει η Espresso.

Δημοσίευμα του ολλανδικού περιοδικού «Quote» υποστηρίζει ότι η «Αθηνά Ω.» είναι στα μαχαίρια με τον Γιαν Τοπς, επιχειρηματία με περιουσία 200.000.000 ευρώ και ιδιοκτήτη της εταιρίας Stal Tops, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει τα καλύτερα άλογα του κόσμου για ιππικούς αγώνες. Η κόντρα τους φαίνεται ότι έχει στο επίκεντρό της μια δικηγόρο, όπως φάνηκε τη Δευτέρα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μπρέντα, στο οποίο η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση έσυρε τη δικηγόρο, για να δικαστεί για τη συμπεριφορά της.

Το περιοδικό αναφέρει ότι εργαζόταν στο παρελθόν ως δικηγόρος της Ωνάση και των εταιριών της. Η Ωνάση -που είναι γνωστό πόσο πολύ λατρεύει τα άλογα και τους ιππικούς αγώνες- είχε καλές σχέσεις με τον Γιαν Τοπς, σε σημείο που το 2022 εξαγόρασε μεγάλο μέρος των μετοχών της εταιρίας του, Stal Tops.

Μέχρι που το 2023 ήρθαν τα πάνω κάτω. Η δικηγόρος φέρεται ότι πρόδωσε την Ωνάση και όχι μόνο παραιτήθηκε από τις εταιρίες της, όπου είχε δουλέψει για 900 εργασιακές ώρες, αλλά ζήτησε να δουλέψει στην εταιρία του Τοπς. Ο συνεταίρος της Ωνάση, από ό,τι φάνηκε, δεν χρειάστηκε πολύ για να την προδώσει, καθώς προσέλαβε τη δικηγόρο ως γραμματέα της εταιρίας του.

Από τότε οι σχέσεις της Αθηνάς και του Τοπς φέρεται ότι χάλασαν και δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Η διαμάχη τους κατέληξε στα δικαστήρια, με την Αθηνά να εξαπολύει μέσω του νέου δικηγόρου της σοβαρές κατηγορίες εναντίον της πρώην δικηγόρου της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μπρέντα.

Απόκρυψη στοιχείων

Από τη μια, η Ωνάση κατηγορεί την πρώην δικηγόρο της ότι της αποκρύπτει οικονομικά στοιχεία από την επιχείρηση Stal Tops. Σύμφωνα με τη «χρυσή» κληρονόμο του Αριστοτέλη Ωνάση, πρόκειται για κρίσιμης σημασίας έγγραφα, που η ίδια πρέπει να γνωρίζει ως μέτοχος της εταιρίας και τα οποία η δικηγόρος έπρεπε να της παραδώσει στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως γραμματέως.

Από την άλλη, η Αθηνά κατηγορεί τη δικηγόρο για σύγκρουση συμφερόντων και ζητά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να της επιβάλει να παραιτηθεί από τη θέση της στη Stal Tops. Ουσιαστικά, η Ωνάση λέει ότι η δικηγόρος γνωρίζει σχεδόν τα πάντα για την περιουσία της και τις επιχειρηματικές κινήσεις της, από την εποχή που εργαζόταν για την ίδια. Το 2023, όμως, σύμφωνα με την πλευρά της Αθηνάς, η δικηγόρος πήγε να εργαστεί «στην αντίθετη πλευρά» και μπορεί να μεταφέρει στον Γιανς Τοπς απόρρητες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία της, τα οποία ίσως χρησιμοποιηθούν εναντίον της.

Η ιστοσελίδα horses.nl επισημαίνει ότι η Ωνάση έχει ήδη σύρει τον Τοπς στο Εταιρικό Δικαστήριο του Αμστερνταμ, κατηγορώντας τον για αδιαφάνεια και σπατάλες στα οικονομικά της Stal Tops, και στις αρχές Ιουνίου, ύστερα από προτροπή του δικαστηρίου, οι δυο πλευρές. άρχισαν να αναζητούν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή, μήπως τα βρουν εξωδικαστικά.

Ο γάμος με τον «Ντόντα», το «κέρατο» από τον Βραζιλάνο και η νέα φαμίλια του γόη με τα λεφτά που της έφαγε από το διαζύγιό του

Η Αθηνά Ωνάση γνώρισε τον τέως σύζυγό της, Αλβαρο ντε Μιράντα Νέτο, γνωστό ως «Ντόντα», το 2002 όταν ήταν μόλις 17 ετών, σε σχολή ιππασίας στο Βέλγιο. Το 2016 θα βίωνε την πρώτη προδοσία από τον Βραζιλιάνο της καρδιάς της, όταν ανακάλυψε ότι την είχε κάνει… τάρανδο από το «κέρατο». Δύο χρόνια αργότερα θα ακολουθούσε η δεύτερη προδοσία, όταν ο Αλβαρο θα έφτιαχνε νέα οικογένεια με τα λεφτά που της έφαγε από το διαζύγιό τους.

Η Αθηνά πλησίασε τον Αλβαρο στη Σχολή «Νέλσον Πεσόα» στο Βέλγιο «δειλά και διακριτικά», όπως έχει πει ο ίδιος. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε την περίοδο που ο Ντόντα ήταν στα χωρίσματα με την τότε σύντροφό του, Σιμπέλ Ντόρσα, μητέρα της κόρης του, Βιβιάν. Όταν, στις 3 Δεκεμβρίου 2005, η Αθηνά τον παντρευόταν σε χλιδάτο γάμο στο Σάο Πάολο, φορώντας στράπλες νυφικό Valentino, δεν φανταζόταν ότι δύο χρόνια αργότερα θα την πρόδιδε και θα άρχιζε να την απατά με συνοδό πολυτελείας από το Βέλγιο.

Η Αθηνά Ωνάση, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, έμαθε τελευταία τις απιστίες του Ντόντα, το 2016, και αμέσως κίνησε τις διαδικασίες για διαζύγιο. Ανακάλυψε ότι, από τα 11 χρόνια που ήταν παντρεμένοι, τα 8,5 χρόνια ο Ντόντα είχε εξωσυζυγική σχέση με Βελγίδα call girl. Μάλιστα, δεν έκανε σεξ μόνο μαζί της, καθώς συνήθιζαν να πηγαίνουν σε κλαμπ ανταλλαγής ζευγαριών και να κάνουν σεξ με άλλα ζευγάρια.

Για άλλη μια φορά, από το μυαλό της Αθηνάς δεν περνούσε καν η σκέψη ότι ο Ντόντα θα συναντούσε την ίδια χρονιά τη γυναίκα που αργότερα θα γινόταν η δεύτερη σύζυγός του και θα έτρωγε μαζί της τα λεφτά της.

Το 2016, ο δύο φορές χρυσός ολυμπιονίκης στην ιππασία, Ντόντα, έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ντενίζ Σεβέρο και, από ό,τι φάνηκε, η συνάντηση ήταν αρκετή για να ανάψει ανάμεσά τους η σπίθα του έρωτα.

Τους επόμενους μήνες, η Ωνάση και ο Ντόντα έδωσαν άγρια δικαστική μάχη για το διαζύγιό τους, με τον Ντόντα να απαιτεί από την Αθηνά περίπου 400.000.000 ευρώ.

Όπως σας είχε ενημερώσει το 2017 η «Espresso», το διαζύγιο βγήκε χωρίς ο Ντόντα να πάρει το ποσό που ζητούσε, καθώς η Αθηνά κατέθεσε φάκελο με αποδείξεις για τις απιστίες του. Ωστόσο, τα χρήματα που πήρε τελικά ήταν αρκετά.

Έναν χρόνο μετά το διαζύγιο του 2017, ο Ντόντα πρόδωσε για δεύτερη φορά την Αθηνά, καθώς με τα χρήματα που της πήρε έκανε νέα οικογένεια. Παντρεύτηκε την Ντενίζ Σεβέρο και οκτώ χρόνια αργότερα συνεχίζουν να πίνουν στην υγειά της Αθηνάς με τα χρήματά της και να μεγαλώνουν τα δύο παιδιά τους.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

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