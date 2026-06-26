Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

Snapshot Η Αθηνά Ωνάση αφαίρεσε το όνομά της από το «Athina Onassis Horse Show» στο Σεν Τροπέ, το οποίο μετονομάστηκε σε «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint Tropez».

Η Ωνάση είχε αρχίσει να αποστασιοποιείται από το ιππικό σόου, καθώς τα τελευταία χρόνια εμφανιζόταν όλο και λιγότερο στους αγώνες.

Πριν λίγες ημέρες παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού σούπερ μάρκετ Casino, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.

Η παραίτησή της από το Casino έγινε χωρίς επίσημη ανακοίνωση και προκάλεσε ερωτήματα λόγω της μυστικότητας που τη χαρακτηρίζει.

Η Αθηνά Ωνάση ζει κυρίως στη Γαλλία και αποφεύγει τη δημοσιότητα, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις κινήσεις της. Snapshot powered by AI

«Τι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση;» αναρωτιούνται οι κύκλοι της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ, προσπαθώντας, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, να μπουν στο μυαλό της «χρυσής κληρονόμου» της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη Ωνάση για να καταλάβουν τι κρύβεται πίσω από τις δύο αστραπιαίες επιχειρηματικές κινήσεις που έκανε μέσα σε λίγες ημέρες.

Το πιο πρόσφατο «χτύπημα» της 41χρονης Ωνάση, που συνεχίζει να προτιμάει να ζει στη «σκιά», μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σαν να ήταν «αόρατη», ήρθε με τον διάσημο ιππικό αγώνα που είχε καθιερώσει στο Σεν Τροπέ και έφερε το όνομά της. Από το 2014 το «Athina Onassis Horse Show» προσελκύει κάθε χρόνο τη διεθνή ελίτ της ιππασίας.

Είχε καθιερωθεί από την Ωνάση σε συνεργασία με την ελβετική εταιρία κατασκευής πολυτελών ρολογιών Longines. Μάλιστα, η Αθηνά, εκτός από χρηματοδότρια, διοργανώτρια και οικοδέσποινα, συχνά συμμετείχε στους αγώνες ιππασίας εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Φέτος, όμως, το όνομα της Ωνάση, που ζει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στη Γαλλία, αφαιρέθηκε από τους ιππικούς αγώνες, που από «Athina Onassis Horse Show» μετονομάστηκαν σε «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint Tropez».

Η ξαφνική αλλαγή προκάλεσε μυστήριο για τα κίνητρα της Ωνάση, η οποία πάντως είχε αρχίσει να κόβει σταδιακά τις επαφές της με το ιππικό σόου. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2023 κάθισε στις κερκίδες ως μια κοινή θεατής, ενώ πέρσι και πρόπερσι οι φωτογράφοι δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους.

Η μυστηριώδης απόφαση της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση για το ιππικό φεστιβάλ της στη γαλλική Ριβιέρα, που γέννησε πολλά «γιατί», ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του γαλλικού ψηφιακού μέσου «La Minute Riches», ότι η 41χρονη κροίσος αποχώρησε σιωπηρά από το διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού κολοσσού σούπερ μάρκετ Casino.

Αν και δεν βγήκε καμία επίσημη ανακοίνωση, το γαλλικό ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Ωνάση παραιτήθηκε με επίσημο τρόπο και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Η μυστικότητα της Αθηνάς τόσο σε αυτή την επιχειρηματική της κίνηση όσο και στην προσωπική ζωή της έκανε το La Minute Riches να την αποκαλέσει «δισεκατομμυριούχο και αόρατη».

Η Αθηνά Ωνάση είχε γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Casino το 2024, όταν ο όμιλος αγοράστηκε από επενδυτές με επικεφαλής τον κροίσο Ντάνιελ Κρετίνσκι από την Τσεχία.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

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