Ο Λιούις Χάμιλτον αποθέωσε την Κιμ Καρντάσιαν: «Με έχει κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο»

Μια τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του, Κιμ Καρντάσιαν, έκανε ο Λιούις Χάμιλτον, κατά την εμφάνισή του στη σκηνή των φιλάθλων στο Σίλβερστοουν, ενόψει του βρετανικού Grand Prix.

Ο 41χρονος οδηγός της Formula 1, εμφανώς ευδιάθετος, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Λάντο Νόρις, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Τζορτζ Ράσελ, όπου δεν δίστασε να κάνει μια δημόσια αναφορά στην Κιμ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας θαυμαστής από το κοινό τον ρώτησε: «Φαίνεσαι πιο ευτυχισμένος τελευταία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως έχει να κάνει με κάποια σύντροφο;».

Τότε, ο σχολιαστής Ντέιβιντ Κροφτ παρενέβη με χιούμορ, λέγοντας: «Ξέρεις γιατί ρωτάει; Απλώς θέλει να μάθει αν ο Κίμι χρειάζεται δύο πετσέτες ή όχι».

Ο Χάμιλτον γέλασε με το σχόλιο και απάντησε: «Ναι, καλό ήταν αυτό», προτού αναφερθεί στην ομάδα του στη Formula 1 και στη συνεργασία του με τη Ferrari.

«Όταν περνάς έναν χρόνο με αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις ότι η Ferrari είναι η πιο εμβληματική ομάδα όλων των εποχών, παρότι πέρασε μια δύσκολη περίοδο», είπε χαρακτηριστικά.

Lewis Hamilton credits girlfriend Kim Kardashian for making him a 'happier man' on stage at Silverstone ahead of British Grand Prix https://t.co/X4IUgOqDCC

— Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026



«Είναι μια απίστευτη ομάδα και με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η πρώτη χρονιά ήταν προφανώς πολύ δύσκολη, αλλά το να βλέπουμε επιτέλους τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει να μας φέρνει ξανά εκεί που θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Βρετανός οδηγός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προσωπική του ζωή, λέγοντας με νόημα: «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Κιμ».

Η M&S διοργάνωσε το πρώτο fashion takeover στην εμβληματική pit lane του Σίλβερστοουν, στο πλαίσιο του Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026, μετατρέποντας για λίγο την πίστα σε πασαρέλα υψηλού ενδιαφέροντος.

Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Τζόντι Κιντ και ο σταρ του Made in Chelsea, Όλιβερ Πράουντλοκ.

Την ίδια ώρα, η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο αμήχανο περιστατικό με την πετσέτα του Κίμι Αντονέλι, μετά τη νίκη του στο Grand Prix του Μονακό τον περασμένο μήνα.

Η σταρ των ριάλιτι είχε δεχθεί έντονη κριτική μετά τον αγώνα, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να παίρνει μια πετσέτα που είχε αφεθεί για τον οδηγό της Mercedes, Αντονέλι, ο οποίος είχε τερματίσει μπροστά από τον σύντροφό της.

Το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media, με την Κιμ να περνά μπροστά από το βάθρο του νικητή, να παίρνει την πετσέτα, να βγάζει τα γυαλιά ηλίου της και να σκουπίζει το πρόσωπό της μετά τους πανηγυρισμούς με σαμπάνια.

Μετά το αμήχανο περιστατικό, η ομάδα της Mercedes στη Formula 1 δεν έχασε την ευκαιρία να το σχολιάσει με χιούμορ, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο 19χρονος Αντονέλι ρωτά: «Μήπως έχετε δει την πετσέτα μου;».

Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA

— F1 TROLL (@f1trollofficial) June 8, 2026



Σε νέο βίντεο, ο νεαρός οδηγός εμφανίζεται να βγαίνει από τη Mercedes του μετά τις δοκιμές και να επαναλαμβάνει την ίδια ατάκα: «Έχετε δει την πετσέτα μου;».

Λίγο αργότερα, του παραδίδεται μια νέα λευκή πετσέτα, κεντημένη με τη φράση «To Kimi from Kim» με μαύρα γράμματα. Ο Αντονέλι την τύλιξε γύρω από τον λαιμό του και είπε χαμογελώντας: «Ευχαριστώ, Κιμ».

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