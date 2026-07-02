Λούις Χάμιλτον: Τι εξομολογήθηκε για την σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν

Snapshot Ο Λούις Χάμιλτον παραδέχτηκε ότι η Κιμ Καρντάσιαν τον κάνει χαρούμενο.

Ο Χάμιλτον μίλησε θετικά για την ομάδα της Ferrari και την υποδοχή που έλαβε.

Αναγνώρισε ότι το πρώτο έτος με τη Ferrari ήταν δύσκολο, αλλά τώρα βλέπει τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.

Τόνισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς που έχει καταβληθεί για την επιστροφή της Ferrari σε υψηλό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Στο Silverstone πριν το βρετανικό Grand Prix βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον μαζί με άλλους οδηγούς προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.

Ένας θαυμαστής τον ρώτησε «είσαι ένας πιο χαρούμενος άνθρωπος πρόσφατα. Πως κι έτσι; Μήπως αυτό έχει να κάνει με τη σύντροφο;».

Ο Λιούις Χάμιλτον γέλασε με την ερώτηση και αφού μίλησε για την εκπληκτική ομάδα του στην Ferrari παραδέχτηκε ότι πράγματι η Κιμ Καρντάσιαν τον κάνει χαρούμενο.

«Όταν περάσεις ένα χρόνο με αυτή την ομάδα, συνειδητοποιείς ότι η Ferrari είναι η πιο εμβληματική ομάδα όλων των εποχών, και έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο. Είναι μια καταπληκτική ομάδα και μας έχουν υποδεχτεί με μεγάλη θέρμη. Το πρώτο έτος ήταν προφανώς πολύ δύσκολο, αλλά το να βλέπουμε επιτέλους τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς που έχουμε καταβάλει, μας φέρνει επιτέλους πίσω εκεί που θέλουμε να είμαστε», είπε ο Χάμιλτον.

Ωστόσο δεν ξέχασε να αναφερθεί στην σύντροφό του: «Και φυσικά, φυσικά είναι η Κιμ».