Καλώδιο GSI: Αίτημα για NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα αναλάβει τις έρευνες  

Snapshot Η Nexans κατέθεσε αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών έκδοση NAVTEX και χρήση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «VB ABEILLE MARENGO» στις υποθαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.

Η ελληνική πλευρά αρνείται να αποδεχθεί διαδικασία αδειοδότησης από τουρκικές αρχές, παρά τις απαιτήσεις της Άγκυρας μετά τα γεγονότα της Κάσου το 2024.

Το Αρχηγείο Λιμενικού ζήτησε μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2026 έρευνα για τη διαθεσιμότητα ελληνικών πλοίων με τις απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες για την εκτέλεση των εργασιών.

Οι υποθαλάσσιες έρευνες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την τήρηση των ισχυουσών αδειών και όρων.

Το γαλλικό πλοίο διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και ικανότητες για την αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων στην περιοχή έρευνας, όπως μεγάλο βάθος και σύνθετο γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνουν οι υποθαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, με τη γαλλική Nexans να καταθέτει επίσημο αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση NAVTEX, ενώ το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» παραμένει αγκυροβολημένο στη Νάπολη εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων.

Ο φάκελος βρίσκεται ήδη στα χέρια της Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, η οποία πρόκειται να παραδώσει την εισήγησή της στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, προτού το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας. Η επιλογή πλοίου υπό γαλλική σημαία, σε συνδυασμό με την παρουσία του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό σχήμα του Great Sea Interconnector, λειτουργεί ως πολιτικό αντίβαρο απέναντι στις αξιώσεις της Τουρκίας. Μετά τα γεγονότα της Κάσου το καλοκαίρι του 2024, η Άγκυρα επιμένει να ζητά υποβολή αιτήματος και στις δικές της αρχές. Κι όμως, η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία διαδικασία που θα απευθύνεται σε άλλον εκτός από την Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα και οι έλεγχοι του Λιμενικού

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ολοκληρώνει την τυπική διερεύνηση για τη διαθεσιμότητα ελληνικών σκαφών, θέτοντας διορία στις λιμενικές αρχές έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 13:00. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις πρόσφατες εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι βυθομετρικές καταγραφές της Next Geosolutions στη θαλάσσια διαδρομή από την Κορακιά Ηρακλείου προς την Κύπρο τοποθετούνται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, πιθανότατα εντός του Νοεμβρίου, υπό την ισχύουσα άδεια που καλύπτει τις επιχειρήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η εξαίρεση για το γαλλικό πλοίο

Η χρησιμοποίηση ενός εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου, με γαλλική σημαία, για τη συνέχιση των υποθαλάσσιων ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector), βρίσκεται στο επίκεντρο αιτήματος που υποβλήθηκε στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το αίτημα για τη χορήγηση κατ' εξαίρεση άδειας χρήσης του γαλλικού ερευνητικού πλοίου συνδέεται με τις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις των υποθαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, την επικαλούμενη μη διαθεσιμότητα αντίστοιχων πλοίων ελληνικής σημαίας και για το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών γίνεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων όπου προηγούνται τα πλοία με ελληνική σημαία.

Πρόκειται για το πλοίο πολλαπλών χρήσεων «VB ABEILLE MARENGO» (IMO 9388613), για το οποίο ζητείται κατ' εξαίρεση άδεια χρήσης σε ερευνητικές εργασίες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εγκατάσταση υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων συνεχούς ρεύματος τάσης 500 kV.

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2026 οι αρμόδιες λιμενικές αρχές καλούνται να διερευνήσουν εάν υπάρχουν διαθέσιμα πλοία ελληνικής σημαίας με τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Η σχετική διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε στις 9 Οκτωβρίου 2026 το ναυτικό πρακτορείο «Δ. Πατρίκιος ΙΚΕ», το οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη διαδικασία χορήγησης της κατ' εξαίρεση άδειας χρήσης του πλοίου.

Οι λιμενικές αρχές καλούνται να αποστείλουν τις απαντήσεις τους έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 13:00, ενώ, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν απαιτούνται αρνητικές απαντήσεις.

Έως το τέλος του 2026 η άδεια των ερευνών

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι οι υποθαλάσσιες έρευνες για το έργο είχαν αρχικά εγκριθεί με απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών στις 7 Ιουνίου 2024, ενώ με νεότερη απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2026 παρατάθηκε η άδεια διεξαγωγής τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η παράταση τελεί υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών.

Σύμφωνα με το αίτημα του ναυτικού πρακτορείου, η γαλλική εταιρεία NEXANS S.A., η οποία είναι ανάδοχος του έργου υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων της διασύνδεσης Great Sea Interconnector, έχει αναθέσει στην ιταλική Next Geosolutions Europe SpA την εκτέλεση των απαραίτητων προκαταρκτικών υποθαλάσσιων ερευνών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ωκεανογραφικές και βυθομετρικές έρευνες μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό αίτημα, για την ολοκλήρωση των υποθαλάσσιων εργασιών που προηγούνται της πόντισης του καλωδίου κρίθηκε αναγκαία η χρήση ενός επιπλέον εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου, λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων του έργου.

Έπειτα από εξέταση των διαθέσιμων επιλογών, το «VB ABEILLE MARENGO» θεωρήθηκε κατάλληλο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Οι έρευνες και οι δυσκολίες του υποθαλάσσιου έργου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνικά στοιχεία του αιτήματος, καθώς αποτυπώνουν τις απαιτήσεις της υποθαλάσσιας διερεύνησης στη διαδρομή που προβλέπεται να ακολουθήσει το ηλεκτρικό καλώδιο.

Σύμφωνα με το ναυτικό πρακτορείο, η κρισιμότητα και η δυσκολία των εργασιών συνδέονται κυρίως με το μεγάλο βάθος των υδάτων στην περιοχή των ερευνών, σε συνδυασμό με την παρουσία κρημνωδών πλαγιών και υποθαλάσσιων προεξοχών κατά μήκος της διαδρομής.

Η έρευνα βυθού καλύπτει περιοχή που περιλαμβάνει τους δύο πόλους της ηλεκτρικής διασύνδεσης και πραγματοποιείται με στόχο τη λεπτομερή αποτύπωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου πυθμένα.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Echo Sounder - MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar - SSS), μαγνητόμετρο και συστήματα υποβρύχιας βιντεοσκόπησης.

Μέσω των συγκεκριμένων τεχνολογιών επιδιώκεται η λεπτομερής καταγραφή των συνθηκών του πυθμένα κατά μήκος της συνολικής διαδρομής, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση και πόντιση των καλωδίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων σε βάθη έως 700 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη μέθοδος προστασίας των υποβρύχιων καλωδίων στον πυθμένα.

Στις σχετικές τεχνικές διαδικασίες περιλαμβάνονται δοκιμές Cone Penetration Test (CPT), καθώς και μέθοδοι δειγματοληψίας Vibro Coring και Rock Coring.

Τα χαρακτηριστικά του γαλλικού πλοίου

Το «VB ABEILLE MARENGO» είναι πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης τύπου Anchor Handling Tug Supply (AHTS), κατασκευής 2009, στα ναυπηγεία Aker Yard της Νορβηγίας.

Φέρει γαλλική σημαία, είναι νηολογημένο στη Χάβρη και διαθέτει σύστημα δυναμικής τοποθέτησης DP2, το οποίο επιτρέπει τη διατήρηση της θέσης του πλοίου με τη χρήση των προωστήρων του.

Το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε 73,20 μέτρα και το πλάτος του σε 20 μέτρα, ενώ η ολική χωρητικότητά του είναι 4.678 GT και η καθαρή χωρητικότητα 1.404 NT.

Το μέγιστο βύθισμά του φτάνει τα 7,75 μέτρα, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ανέρχεται σε 10.200 kW, που αντιστοιχούν σε 13.872 ίππους.

Διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές MAN, δύο έλικες μεταβλητού βήματος, δύο πρωραίους και δύο πρυμναίους πλευρικούς προωστήρες, καθώς και εξοπλισμό ρυμούλκησης και χειρισμού αγκυρών.

Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του έχει το κατάστρωμα εργασιών επιφάνειας 600 τετραγωνικών μέτρων, με μέγιστη δυνατότητα φορτίου 1.030 τόνων υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες κατανομής του.

Το πλοίο διαθέτει επίσης εξοπλισμό ανύψωσης και χειρισμού βαρέων φορτίων, καθώς και δυνατότητα υποστήριξης εξειδικευμένων υπεράκτιων δραστηριοτήτων.

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών

Στο αίτημα του ναυτικού πρακτορείου διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της ήδη εγκεκριμένης διαδικασίας όσον αφορά τη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου.

Η ερευνητική δραστηριότητα του επιπλέον πλοίου προγραμματίζεται να αρχίσει μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης έγκρισης από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ισχύος της υφιστάμενης άδειας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στο αίτημα αναφέρεται ότι θα ζητηθεί παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται ακόμη ότι μέρος των υποθαλάσσιων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ειδική διαδικασία για τη χρήση πλοίου ξένης σημαίας.

Η αιτούσα πλευρά επικαλείται τη μη διαθεσιμότητα ανάλογων πλοίων με ελληνική σημαία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σύμφωνα με το αίτημα, το «VB ABEILLE MARENGO» θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προβλέπεται καθημερινή ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών με τις αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων, της περιγραφής των εργασιών και των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.

Επιπλέον, ζητείται η ενημέρωση των κατά τόπους λιμεναρχείων και των παραπλεόντων σκαφών, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

-Αναζητούνται διαθέσιμα πλοία ελληνικής σημαίας-

Με την εγκύκλιο της 14ης Οκτωβρίου, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ζητεί από τα κεντρικά λιμεναρχεία, τα λιμεναρχεία, τα λιμενικά τμήματα και τους λιμενικούς σταθμούς να εξετάσουν εάν υπάρχουν πλοία ελληνικής σημαίας που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εργασιών.

Παράλληλα, η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στην Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών - Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Ο 'Αγιος Νικόλαος» και στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Οι φορείς αυτοί καλούνται να γνωστοποιήσουν τυχόν διαθέσιμα πλοία ή στοιχεία μελών τους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις τεχνικές ανάγκες του έργου.

Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των σχετικών απαντήσεων έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί νέο διοικητικό βήμα για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ενός έργου που απαιτεί εξειδικευμένες θαλάσσιες επιχειρήσεις και λεπτομερή τεχνική προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων.

Διαβάστε επίσης