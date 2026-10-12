Η coupe του Άρη, το καλώδιο του GSI, οι δικογραφίες, η JP Morgan που έρχεται και η Capital Maritime

Snapshot Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος προσπαθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορα πολιτικά πρόσωπα χωρίς επιτυχία, τελευταίως στον Αντώνη Σαμαρά.

Η επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αναμένεται στις 26 Οκτωβρίου, με λεπτές διπλωματικές ισορροπίες και εμπλοκή γαλλικής και αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται το έργο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους υπουργούς για αποφυγή αλαζονικής συμπεριφοράς.

Η απουσία του Θόδωρου Σκυλακάκη από εκδήλωση προς τιμήν του Στέφανου Μάνου προκαλεί ερωτήματα λόγω της στενής τους σχέσης και της πολιτικής του θέσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει το ΠΑΣΟΚ με έμφαση στην εθνική κυριαρχία και να προσελκύσει ψηφοφόρους από το Κέντρο, αποστασιοποιώντας το κόμμα από το μνημονιακό παρελθόν. Snapshot powered by AI

Ο Άρης ο αριστεροκεντροδεξιός και ο Σαμαράς

Αν και την περασμένη εβδομάδα απασχόλησαν σφόδρα την επικαιρότητα η coupe και το moustache του Άρη Σπηλιωτόπουλου εγώ θα αποφύγω τα κακεντρεχή σχόλια. Θα μείνω μόνο στην πολιτική ουσία, διότι ο freelancer σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας αφού είδε κι απόειδε να αναλάβει τον Τσίπρα και δεν τα κατάφερε, έριξε εν συνέχεια τα δίχτυα του στον Στέφανο Κασσελάκη. Η συνεργασία τους (με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) ήταν βραχεία και στη συνέχεια ο monsieur Aris άρχισε να αποθεώνει την Μαρία Καρυστιανού μπας και καταφέρει να κόψει κάνα τιμολόγιο.

Μάταια... Ούτε η πρόεδρος Μαρία τον εμπιστεύτηκε. Το τελευταίο διάστημα ο Άρης ενφανίζεται απελπιστικά διαθέσιμος να προσφέρει τις πολυτιμες υπηρεσίες του στον Αντώνη Σαμαρά με τον οποίο συναντήθηκε αλλά και με τον διευθυντή του πρώην πρωθυπουργού Νίκο Τσιούτσια. Τι να τους είπε άραγε; Να κάνουν άνοιγμα προς τα αριστερά; Προς το Κέντρο; Άβυσσος η ψυχή του επικοινωνιολόγου...

Το καλώδιο, η 26η Οκτωβρίου και η λύση που κρατά κλειστή ο Μητσοτάκης

Η NAVTEX, οι λεπτές ισορροπίες με την Άγκυρα και το διπλωματικό παρασκήνιο για να ξεκολλήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου νομίζω θα μας απασχολήσουν αρκετά τις επόμενες ημέρες. Η 26η Οκτωβρίου έχει κυκλωθεί στο ημερολόγιο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, αλλά το πραγματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε όσα δεν λέγονται δημοσίως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έστειλε το μήνυμα ότι το έργο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ταυτόχρονα, απέφυγε να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης για να κινηθούν τα πράγματα χωρίς νέα ένταση. Το κρίσιμο βήμα είναι η έκδοση NAVTEX για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών. Η Αθήνα επιμένει ότι θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια. Στο διπλωματικό παρασκήνιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται και γαλλική πρωτοβουλία ενημέρωσης της Άγκυρας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων αντιδράσεων.

Η παρουσία της γαλλικής Meridiam στο έργο προσθέτει ένα ακόμη βάρος στις εξελίξεις, καθώς η επανεκκίνηση των ερευνών συνδέεται με την προώθηση της επενδυτικής συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να αξιοποιήσει διπλωματικές επαφές για να προχωρήσουν έργα διασυνδεσιμότητας. Το ερώτημα είναι αν στις 26 Οκτωβρίου θα υπάρξει η κίνηση που θα ξεμπλοκάρει το έργο ή αν η ημερομηνία θα αποδειχθεί ακόμη ένας σταθμός αναμονής. Ο Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Έδειξε, όμως, ότι η Αθήνα θέλει να προχωρήσει χωρίς να μετατρέψει την επανεκκίνηση σε ελληνοτουρκική κρίση. Πάντως όπως είπε και ο Μητσοτάκης ένα αεράκι υπάρχει στο Αιγαίο...

Η ασπίδα Μητσοτάκη στον Άδωνι και το μήνυμα στους υπουργούς

Επειδή έχω μάθει στην πολιτική να μετράω τις λεπτομέρειες δεν σας κρύβω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη η κάλυψη που παρείχε ο πρωθυπουργός στον υπουργό Υγείας. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι ο Γεωργιάδης πολώνει, αλλά υπερασπίστηκε το έργο του. Στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε ότι ο υπουργός Υγείας «μερικές φορές πολώνει» και είναι «πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός». Έσπευσε, όμως, να προσθέσει ότι κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στον χώρο της Υγείας. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να μείνει στις αιχμές για το ύφος του υπουργού του. Αντί γι’ αυτό, έβαλε μπροστά το κυβερνητικό έργο, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι υπουργοί αξιολογούνται πρωτίστως για όσα κάνουν και όχι μόνο για τον θόρυβο που προκαλούν οι δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Την ίδια ώρα, όμως, ο πρωθυπουργός φρόντισε να απευθυνθεί και στο σύνολο του υπουργικού συμβουλίου.

«Καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι όσο περισσότερο μια κυβέρνηση ασκεί την εξουσία τόσο πιο προσεκτική πρέπει να είναι στη συμπεριφορά της. Το μήνυμα, λοιπόν, έχει δύο αποδέκτες. Στον Άδωνι λέει ότι δεν τον εγκαταλείπει πολιτικά, αλλά στους υπόλοιπους υπουργούς υπενθυμίζει ότι η στήριξη του Μαξίμου δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Η έντονη προσωπικότητα μπορεί να είναι πολιτικό εργαλείο, αλλά η αλαζονεία μπορεί να μετατραπεί σε εκλογικό μπούμερανγκ. Με τις εκλογές στον ορίζοντα, ο Μητσοτάκης θέλει τους υπουργούς του δραστήριους, όχι ανεξέλεγκτους. Και κυρίως, δεν θέλει να δώσει την εικόνα μιας κυβέρνησης που θεωρεί ότι η εξουσία τής ανήκει δικαιωματικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνις δεν πηγαίνει σε εκδηλώσεις του αντιπολιτευόμενου Τύπου που χτυπούν αλύπητα τη ΝΔ. Έχει κι αυτό τη σημασία του...

Το μυστήριο με τον Σκυλακάκη στην εκδήλωση για τον Στέφανο Μάνο

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως αποφάσισα να σταματήσω τη δημοσιογραφία και να γίνω απουσιολόγος της ΝΔ. Σίγουρα θα έχω πολλή δουλειά... Ας περάσω στο ψητό... Από την τελετή προς τιμήν του Στέφανου Μάνου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλλειπε ένα όνομα. Και η απουσία του γεννά εύλογα ερωτήματα. Ο λόγος για τον Θόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος συνδεόταν με τον ιστορικό πολιτικό για περισσότερα από 40 χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση της 9ης Οκτωβρίου, όπου η κεντρική αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου πήρε το όνομα «Στέφανος Μάνος», έδωσαν το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί Νίκος Τσάφος και Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη, καθώς και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας. Παρόντες ήταν επίσης η σύζυγος του Στέφανου Μάνου, Kirsten, ο γιος του Αλέξανδρος και η στενή συνεργάτιδά του Μιράντα Ξαφά.

Ο Σκυλακάκης, όμως, δεν κατονομάζεται στην επίσημη ανακοίνωση. Κι αυτό προκαλεί εντύπωση, καθώς δεν ήταν μόνο ένας από τους στενότερους φίλους του Μάνου επί δεκαετίες, αλλά και πρώην υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, είχε κάθε λόγο να βρίσκεται εκεί, τόσο λόγω της προσωπικής του σχέσης με τον τιμώμενο όσο και λόγω της θεσμικής του διαδρομής στο ίδιο υπουργείο. Το αν επρόκειτο για παράλειψη ή για κάτι άλλο δεν έχει διευκρινιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του από μια εκδήλωση με τόσο ισχυρό προσωπικό και πολιτικό συμβολισμό δεν πέρασε απαρατήρητη ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο κ. Μητσοτάκης φτιάχνει και τα ψηφοδέλτια της ΝΔ...

Ο Καραμανλής δεν παίζει παιχνίδια εξουσίας

Στη γαλάζια πολυκατοικία πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει συνεννόηση Σαμαρά και Καραμανλή γύρω από το κυοφορουμενο κόμμα του Καλαματιανού. J’exclus cette possibilité. Το αποκλείω κατηγορηματικά γνωρίζοντας το πολιτικό μέγεθος του Σερραίου. Αφήστε που έχω σκάσει στα γέλια που ορισμένοι προεξοφλούν ότι ο Σαμαράς θα τον προτείνει για πρωθυπουργό, ενώ ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει ποτέ το ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Απλά μου προκαλεί αίσθηση το μένος που υπάρχει από ορισμένους εναντίον του Κώστα Καραμανλή ο οποίος παραμένει σκληρά παραταξιακος και απέχει ενσυνείδητα από όλες αυτές τις παρασκηνιακές ζυμώσεις ενώ δεν έχει ενοχλήσει ποτέ κανέναν... Ούτε έπαιξε, ούτε θα παίξει τέτοια παιχνίδια εξουσίας...

Αχτσιόγλου με φόρα για τα ψηφοδέλτια Τσίπρα, στο «περίμενε» η Νοτοπούλου

Το μπάσιμο της Έφης Αχτσιόγλου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως αποκτά πλέον συγκεκριμένη πολιτική διάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διανύσει τη μισή διαδρομή για να βρεθεί στα ψηφοδέλτια του νέου πολιτικού εγχειρήματος στη Δυτική Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πριν από λίγο εμφανίστηκε σε συγκέντρωση της ΕΛΛΑΣ στο Ίλιον, ενώ η ίδια φρόντισε να ενημερώσει μέσω των social media ότι εγγράφηκε ηλεκτρονικά στο κόμμα. Οι κινήσεις της δείχνουν ότι η παρουσία της δεν περιορίζεται σε μια απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά αποκτά πλέον πολιτικό βάθος.

Στον αντίποδα, η Κατερίνα Νοτοπούλου εξακολουθεί να βρίσκεται στο... περίμενε για την Α΄ Θεσσαλονίκης. Στο περιβάλλον του Τσίπρα, λέγεται, υπάρχει ένα μπλοκ που δεν επιθυμεί την ένταξή της στα ψηφοδέλτια, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, διατηρεί ανοιχτούς τους ορίζοντές της. Αυτή την περίοδο απολαμβάνει τη σχέση της με τον ηθοποιό Πασχάλη Τσαρούχα, ενώ παράλληλα εξετάζει τις επόμενες πολιτικές κινήσεις της. Και αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο εγχείρημα Τσίπρα, καθώς φέρεται να κοιτάζει και άλλες πολιτικές επιλογές στον ευρύτερο χώρο.

Η σκληρή επίθεση που ετοιμάζει η Δούρου στον Τσίπρα

Σύννεφα μαζεύονται πάνω από τις σχέσεις της Ρένας Δούρου με τον Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να διαχειριστούν τις αναταράξεις από τις πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Η 14η Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση για τις έδρες των ανεξάρτητων βουλευτών εξελίσσεται σε ανοιχτό πολιτικό μέτωπο. Στην Κουμουνδούρου αναζητούν τρόπο να πιέσουν όσους εμφανίζονται έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Τσίπρα, με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί κανείς να επικαλείται τη μία αρχή όταν βρίσκεται απέναντι και να την ξεχνά όταν τον εξυπηρετεί.

Σε αυτό το περιβάλλον, το όνομα της Ρένας Δούρου βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη δημόσια τοποθέτηση που να τεκμηριώνει ότι ετοιμάζει συγκεκριμένη επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού. Θα μιλήσει για «αποστασία» η συντρόφισσα Ρένα; Όχι με τη νομική έννοια του όρου αλλά ως βαριά πολιτική κατηγορία. Το ερώτημα είναι αν η εσωκομματική ένταση θα εξελιχθεί σε προσωπική σύγκρουση ή αν πρόκειται για μια ακόμη μάχη ισορροπιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Γιατί, αν ανοίξει τέτοιο μέτωπο, η αντιπαράθεση δεν θα αφορά μόνο τις έδρες, αλλά και το ποιος δικαιούται να εμφανίζεται ως εκφραστής της πολιτικής συνέχειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αμάρτημα του ΓΑΠ και το Καστελλόριζο του Ανδρουλάκη

Επιχείρηση επαναπατρισμού του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ και διείσδυσης στη δεξαμενή του Κέντρου από τον πρόεδρο της Χαριλάου Τρικούπη. Το Καστελλόριζο κουβαλά ένα βαρύ πολιτικό φορτίο για το ΠΑΣΟΚ. Στις 23 Απριλίου 2010, ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε από το ακριτικό νησί την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εποχή των μνημονίων. Μια εικόνα που έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και πλήγωσε βαθιά ένα μεγάλο κομμάτι της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της παράταξης. Δεκαέξι χρόνια μετά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να δώσει στον ίδιο τόπο διαφορετικό συμβολισμό. Με αιχμή την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη στάση απέναντι στην Τουρκία, θέλει να ξαναφέρει στο προσκήνιο το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ και να αποσυνδέσει τη σημερινή ηγεσία από τις πιο επώδυνες μνήμες της μνημονιακής περιόδου. Το στοίχημα, όμως, δεν σταματά στους παλιούς ψηφοφόρους.

Ο Ανδρουλάκης κοιτάζει και προς τη δεξαμενή του Κέντρου, αναζητώντας πολίτες που θέλουν κοινωνική ευαισθησία, αλλά και καθαρή στάση στα εθνικά θέματα. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να ανακόψει τη διείσδυση του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ερώτημα είναι αν το Καστελόριζο θα γίνει αφετηρία πολιτικής επανεκκίνησης ή αν το «αμάρτημα» του 2010 θα συνεχίσει να βαραίνει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι συμβολισμοί ανοίγουν πόρτες· την εμπιστοσύνη, όμως, την κερδίζει κανείς με πράξεις.

Ο Καμπούρης και το κόμμα Βελόπουλου

Μισό λεπτό να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους διότι κάποιοι προσπαθούν να χρεώσουν τον πολιτικό ογκόλιθο Φίλιππο Καμπούρη στον Γιώργο Καρατζαφέρη… Μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Φίλιππος Καμπούρης είναι πρώτος επιλαχών στο Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2023 στην περιφέρεια Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών, η Ελληνική Λύση συγκέντρωσε 9.628 ψήφους (ποσοστό 2,69%) και εξασφάλισε μία βουλευτική έδρα. Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε βεβαια ο Βασίλειος Βιλιάρδος, ο οποίος και εξελέγη βουλευτής. Η εσωκομματική επικράτηση κρίθηκε ανάμεσα σε δύο κεντρικά πρόσωπα του ψηφοδελτίου, με την τελική σταυροδοσία να αναδεικνύει τον εκλεγμένο βουλευτή και τον πρώτο επιλαχόντα ως εξής:

Βασίλειος Βιλιάρδος: 2.412 σταυροί. Εξελέγη Βουλευτής. Κατέλαβε την 1η θέση του ψηφοδελτίου στην περιφέρεια, κερδίζοντας τη μοναδική έδρα της Ελληνικής Λύσης.

Φίλιππος Καμπούρης: 1.620 σταυροί. Πρώτος Επιλαχών. Κατέλαβε τη 2η θέση σε σταυρούς προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι, βάσει του εκλογικού νόμου, είναι ο πρώτος στη σειρά για να αναλάβει τη βουλευτική έδρα σε περίπτωση κένωσης ή παραίτησης του εκλεγμένου βουλευτή κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Περιζήτητος

Έχουν χάσει τον ύπνο τους

Πραγματικά δεν ξέρω πότε θα ησυχάσουμε με την κατάσταση που επικρατεί στα Αγροτικά. Και φαίνεται ότι θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμα ειδικά στο δικαστικό μέτωπο καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τρέχουν καμία δεκαριά δικογραφίες. Εκεί μαθαίνω ότι ωριμάζουν τουλάχιστον δύο μεγάλες και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εξελίξεις με την μια δικογραφία να εκτιμάται ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Οκτωβρίου. Προς το παρόν οι βουλευτές ψάχνονται μεταξύ τους και σε φίλους και γνωστούς για να δουν αν… απασχολούν. Κάποιοι που έχουν τις άκρες τους στην οικονομική αστυνομία έχουν εικόνα για τις αναζητήσεις και έχουν χάσει τον ύπνο τους.

Ξεκίνησαν οι… αργίες

Μιας και ο λόγος για αυπνίες σας ενημερώνω ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις έχουν πάψει να κοιμούνται. Και αυτό διότι κοινοποιήθηκαν οι διώξεις σε βάρος τους στην υπηρεσία και έχουν αρχίσει να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα δηλαδή … αργία. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά τίθενται εκτός υπηρεσίας μέχρι οι δικαστικές διαδικασίες να τελεσιδικήσουν και μέχρι τότε είναι εγκλωβισμένοι καθώς ο νόμος τους απαγορεύει ακόμα και να ασκούν ιδιωτικό έργο. Έχω δεν την εντύπωση ότι μαζί με τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε αργία δεν αισθάνεται καλά και ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος που είχε ως διευθυντή πρόσωπο που οδεύει σε αργία.

Λαγοί και βρώμικες δουλειές

Κατά τα λοιπά την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων των αγροτών και οι ρυθμοί είναι αργοί καθώς κάποια καλά από ΚΥΔ το έχουν ρίξει στην …. παλαβή. Για την ακρίβεια μου λένε ότι έχουν κάνει αιτήσεις που δεν τις υποβάλλουν ακόμα αλλά τις συγκεντρώνουν σε ένα ενδιάμεσο σκιώδες σύστημα προκειμένου να δημιουργήσουν ζήτημα στην ΑΑΔΕ και μετά να εμφανιστούν οι γνωστοί σωτήρες. Δεν βλέπω όμως να το καταφέρουν καθώς τους έχουν πάρει είδηση και βλέπω να μπλέκουν και να μην ξεμπλέκουν και τόσο εύκολα ειδικά όταν μάλιστα βγάζουν και κάτι λαγούς να λένε πόσο αργό και δύσκολο είναι το σύστημα της ΑΑΔΕ. Ενώ με το προηγούμενο που ήταν διάτρητο ήταν όλα καλά. Έτσι;

Δεν ιδρώνει το αυτί τους

Για να μην σας κουράζω με τα αγροτικά επισημαίνω ότι έχουν περάσει ουκ ολίγες ημέρες από τότε που είδε το φως της δημοσιότητας η επιστολή της DGAgri όπου φαίνεται ότι με τις πιστοποιήσεις Βιολογικών γίνεται της κακομοίρας. Όμως τα αυτιά ούτε του ΕΣΥΔ ούτε του ΕΛΓΟ φαίνεται να ιδρώνουν όταν έχουν μπροστά τους με στοιχεία διαπιστώσεις για ελέγχους της πλάκας και μοίρασμα πιστοποιήσεων από εταιρίες που είχαν προσωρινή αναστολή. Αλήθεια η ΒΙΟ Hellas και η IRISθεωρούν ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και ότι οι Ευρωπαίοι είναι κακεντρεχείς. Ή απλά κάνουν ότι μπορούν για να κλονίσουν την όποια εμπιστοσύνη έχει απομείνει στην αγορά των βιολογικών προϊόντων και να καταστρέψουν τους πραγματικούς παραγωγούς των Βιολογικών προϊόντων;

Ύποπτη γαλαντομία

Πάμε στα τραπεζικά όπου μου λένε ότι οι τράπεζες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Για το πώς θα μεταφραστεί αυτό θα μου επιτρέψετε να έχω επιφυλάξεις οι οποίες θα γίνουν μεγαλύτερες αν για παράδειγμα διαπιστώσω ότι έχουν γίνει πολύ γαλαντόμες γιατί θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ΑΑΔΕ. Όχι τίποτα άλλο γιατί οι κεραίες πιάνουν ότι άλλον θέλουν να στηρίξουν πέραν των συμφερόντων τους.

Οι στρατηγικοί στις τράπεζες και η KBC για Πειραιώς

Μένω στον τραπεζικό κλάδο όπου φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα ίσως εκτός της Εθνικής δεν θα υπάρχει άλλη τράπεζα χωρίς στρατηγικό επενδυτή. Στην Eurobank υπάρχει ήδη το Fairfax που δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει αλλά είναι δεδομένο ότι το ποσοστό που κατέχει θα το ζήλευε κάθε ενδιαφερόμενη τράπεζα να μπει στην Ελλάδα, στην Alpha το ζήτημα έχει λυθεί με την πολύ μεγάλη σε μέγεθος ευρωπαϊκή τράπεζα την Unicredit και μένει η Πειραιώς. Μαθαίνω λοιπόν ότι στο παρασκήνιο υπάρχει κουβέντα όχι του αέρα αλλά πολύ σοβαρή με την KBC η οποία θυμίζουμε ότι είχε ακουστεί στις αρχές του 2026 ότι ενδιαφέρεται για την Eurobank.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλου μεγέθους Βελγικής έδρας τράπεζα με πολύ δυνατή παρουσία στη διαδικτυακή τραπεζική και το bancassurance (εδώ που παίζει δυνατά και η Πειραιώς) και ισχυρή παρουσία εκτός από το Βέλγιο, σε Βουλγαρία, Τσεχία και Ουγγαρία. Παρακολουθούμε την υπόθεση και επανερχόμαστε.

Ο πόλεμος αρχίζει

Μένω στον τραπεζικό τομέα όπου αρχίζει σιγά σιγά να οξύνεται ο ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα. Μεγάλες ξένες τράπεζες όπως η JP Morgan ετοιμάζονται όχι απλά να ανοίξουν γραφεία στην Αθήνα αλλά και να μπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με μεγάλο περιθώριο κέρδους όπου οι εγχώριες τράπεζες κάνουν πάρτι και κερδίζουν ουκ ολίγα. Δεδομένου μάλιστα ότι οι διεθνείς παίκτες είναι πιο ευέλικτοι σε ότι αφορά στο ρίσκο και δεν σου λένε ότι παρουσιάζεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο πόσα ακίνητα έχεις να βάλεις για να σε χρηματοδοτήσουμε προβλέπεται να ζήσουμε μεγάλες στιγμές.

Σημειώστε δεν και την περίπτωση της Revolut όπου οι καλές μας τράπεζες άρχισαν να βγάζουν προπληρωμένες και άλλες κάρτες χωρίς χρεώσεις βλέποντας ότι δεν τους αφήσει πελάτη για πελάτη. Και ο πόλεμος δεν έχει αρχίσει ακόμα καθώς τώρα η μάχη δίνεται στα καταθετικά χωρίς χρεώσεις στους λογαριασμούς και διάφορα προγράμματα με δελεαστικές παροχές.

Ο λογαριασμός των ομολόγων

Κλείνουμε για σήμερα με τις τράπεζες επισημαίνοντας την έκθεσή τους σε ομόλογα τα οποία δεν πάνε καθόλου καλά λόγω της γεωπολιτικής κρίσης. Οι τράπεζες γράφουν μετά βεβαιότητας υποαξίες και ουδείς γνωρίζει τι γίνεται σε επίπεδο trading. Και όταν έχεις στα χαρτοφυλάκιά σου γύρω στα 80 δις ευρώ σε ομόλογα δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μικρό ποσό. Βέβαια κανένας δεν ρωτάει αν υπάρχουν επιδράσεις και πόσες είναι αυτές αλλά θεωρώ ότι τον πρώτο λογαριασμό θα τον κάνουμε σύντομα με τα αποτελέσματα ενιαμήνου.

Επισημαίνουμε φυσικά ότι τα συνολικά κέρδη θα συνεχίσουν να αυξάνουν ειδικά λόγω και της αύξησης επιτοκίων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μεσομακροπρόθεσμα κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη καθώς άγνωστες οι βουλές Τραμπ, Πούτιν και λοιπών αφεντών του πλανήτη.

Η σφήνα που… κοστίζει

Ξεκίνησαν οι του Euronext για να μπουν στην Κύπρο και να εξαγοράσουν το ΧΑΚ μέσω Αθήνας. Όμως υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο καθώς στο παιγνίδι έχουν μπει δυνατά οι Ισραηλινοί ενώ δεν μιλάμε για Ανώνυμη εταιρία αλλά για Νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από το Κυπριακό κράτος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα είχαν υπολογίσει καθώς η Κύπρος δεν είναι Ελλάδα όπου έπεφταν τηλέφωνα και περνούσαν νόμοι για να γίνει η εξαγορά έστω και αν το τίμημα όπως αποδεικνύεται εκ των πραγνμάτωνδεν ήταν επαρκές. Δεδομένων των σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ το πράγμα γίνεται πιο περίπλοκο εκτός και αν υπάρξει ευρύτερο deal για το ρόλο της αγοράς αξιών του Ισραήλ στην Ευρώπη. Εν αναμονή λοιπόν της προκήρυξης για την πώληση και τους όρους αυτής και επανερχόμαστε.

Λάθος ποντάρισμα

Την πάτησαν κάποιοι πονηροί που είχαν ποντάρει ότι με τη λήξη της αγοράς ιδίων μετοχών της Allwyn θα τελείωνε και η στήριξη στη μετοχή και έτσι θα μπορούσαν να σορτάρουν και να βγάλουν εύκολο μεροκάματο. Τελικά όμως τα πράγματα αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετά διαφορετικά καθώς βγήκαν δυνατές αγορές που οδήγησαν τη μετοχή σε ανοδική αντίδραση και μάλιστα σε συνεδριάσεις που το κλίμα δεν ήταν καλό. Έτσι τώρα έχει αρχίσει ο πανικός των ανοικτών θέσεων πώλησης που πρέπει να κλείσουν. Και όσο η μετοχή αντιδρά τόσο ποιο μεγάλος θα είναι ο πανικός και κάποιοι μπορούν να προκαλέσουν άνοδο δια του πανικούς του που πόνταραν στην πτώση και έχασαν.

Αλλαγές στο ΔΣ και αυξήσεις αποδοχών

Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ στις 30 Οκτωβρίου καθώς αναμένονται αλλαγές στο καταστατικό με πρόβλεψη ότι ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εκεί όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έρχονται αλλαγές στην πολιτική Αποδοχών που παραπέμπουν σε αμοιβές αγοράς δηλαδή μεγαλύτερες και για διοικούντες και για στελέχη. Πέραν αυτού όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνέλευση που επίσης θα γίνει την ίδια ημέρα για αντικατάσταση των μελών ΔΣ που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μετά από αίτημα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κατέχει πάνω από 12% και ήδη προτείνει τον κ. Αληγιζάκη που έχει πάψει να είναι CEO της Ελινόιλ από τις αρχές του έτους και διατηρεί μη εκτελεστικό ρόλο, κοινώς βρίσκεται σε εφεδρεία.

Σχέσεις και… εξαιρέσεις

Αν μη τι άλλο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στη δημόσια εγγραφή της Capital Maritime της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη μπαίνουν ως CornerstoneIvestors με 70 εκατ. ευρώ οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Κόκκαλη, Μυτιληναίου και Περιστέρη. Και έχει ενδιαφέρον γιατί καταδεικνύει και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ομίλων. Βεβαίως το δεύτερο ενδιαφέρον είναι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δόθηκαν εξαιρέσεις οι οποίες δημιουργούν προηγούμενο και μπορεί να τις ζητήσουν και άλλοι που μπορεί να μην έχουν την αξιοπιστία και την οικονομική ισχύ του ομίλου Μαρινάκη.

Ζαλισμένοι και καθυστερημένοι

Πολύ ζαλισμένο είναι τελευταία το ΓΕΜΗ και για την ακρίβεια η ιστοσελίδα δημοσιότητας που κάθε τρεις και λίγο πέφτει δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εξηγήσεις και ανακοινώσεις πάντως δεν υπάρχουν γιατί προφανώς εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης το θεωρούν φυσιολογικό.

Όπως θεώρησαν φυσιολογικό να κάνουν λάστιχο με νομοθετική ρύθμιση τις προθεσμίες δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για μια ακόμα χρονιά και να φτάσουμε στο τέλος Οκτωβρίου.

Μετά ως συνήθως θα περάσουν κανένας δύο μήνες για να ελεγχθούν οι εταιρίες που δεν υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία (αυτό λέγεται παράταση κάτω από το τραπεζι) και έτσιμε το καλό θα φτάσουμε στο τέλος του 2026 για να μάθουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι εταιρίες το 2025. Κατά τα λοιπά η δημοσιότητα μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου υπηρετεί το στόχο της διαφάνειας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος συναλλακτικής δραστηριότητας της αγοράς.