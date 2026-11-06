Καλώδιο GSΙ: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τη NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Snapshot Ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε την απόφαση αδειοδότησης για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Η γαλλική εταιρεία NEXANS υπέβαλε αίτημα για τις εργασίες εκ μέρους της εταιρείας GSI.

Εκδόθηκε NAVTEX για την εκτέλεση των εργασιών από το ερευνητικό πλοίο. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) και την έκδοση σχετικής NAVTEX για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI», σημειώνει το ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

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