Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ: «Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας»

Snapshot Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας θεωρείται σαφές και χωρίς περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo θα συνεχιστούν στα ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του γαλλικού πλοίου εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Η Τουρκία ακύρωσε τις αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τις εργασίες του πλοίου.

Η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προωθεί προσέγγιση βασισμένη σε συνεργασία, διάλογο και συντονισμό. Snapshot powered by AI

Ελληνικές διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζουν ότι: «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι δεν έχει ζητηθεί «άδεια» από την Τουρκία για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλικό πλοίο με σκοπό την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Διαπιστώνεται ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία προτίθεται να πραγματοποιήσει, εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, θαλάσσια επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό τη βυθομετρική έρευνα για την πόντιση καλωδίου χωρίς άδεια».

«Οι μη εξουσιοδοτημένες αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου (ενν. Κυπριακή Δημοκρατία) ακυρώθηκαν από τη χώρα μας».

«Η διαδικασία σχετικά με την έγκριση που πρέπει να ληφθεί από τη χώρα μας, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, για το τμήμα της δραστηριότητας που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το εν λόγω πλοίο και το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

«Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε στην περιοχή μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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