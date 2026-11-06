Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ: «Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας»

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ: «Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας θεωρείται σαφές και χωρίς περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές.
  • Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo θα συνεχιστούν στα ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό.
  • Η Τουρκία υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του γαλλικού πλοίου εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
  • Η Τουρκία ακύρωσε τις αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τις εργασίες του πλοίου.
  • Η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προωθεί προσέγγιση βασισμένη σε συνεργασία, διάλογο και συντονισμό.
Snapshot powered by AI

Ελληνικές διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζουν ότι: «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι δεν έχει ζητηθεί «άδεια» από την Τουρκία για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλικό πλοίο με σκοπό την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Διαπιστώνεται ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία προτίθεται να πραγματοποιήσει, εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, θαλάσσια επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα με σκοπό τη βυθομετρική έρευνα για την πόντιση καλωδίου χωρίς άδεια».

«Οι μη εξουσιοδοτημένες αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου (ενν. Κυπριακή Δημοκρατία) ακυρώθηκαν από τη χώρα μας».

«Η διαδικασία σχετικά με την έγκριση που πρέπει να ληφθεί από τη χώρα μας, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, για το τμήμα της δραστηριότητας που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το εν λόγω πλοίο και το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

«Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε στην περιοχή μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια διάκριση για μαθήτρια σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μόλις έπνιξε μία γυναίκα, και πήδηξε από το παράθυρο για να διαφύγει - Ανατριχιαστικά πλάνα

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές για την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ: «Σαφές το διεθνές δίκαιο της θάλασσας»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Χαράχτηκε και η μπλε γραμμή - Βίντεο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: Οι Σέρβοι πλήγωσαν τους κάκιστους Πειραιώτες

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άφησε πίσω τη 17χρονη φίλη του στο χιονισμένο βουνό, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων στους -12 °C

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Παλμ Μπιτς: Συντετριμμένος ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτη του μοιραίου Learjet - «Ήθελα να είμαι δίπλα της»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Υποδοχή στον Πάπα με άγαλμά του ύψους 14 μέτρων - Κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

22:20ΕΘΝΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποχωρεί η μακροχρόνια επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25ΕΛΛΑΔΑ

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονισμένος ο ηλικιωμένος όταν ακούει ότι χάνει το σπίτι του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

16:44LIFESTYLE

Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άφησε πίσω τη 17χρονη φίλη του στο χιονισμένο βουνό, σε υψόμετρο 2.500 μέτρων στους -12 °C

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Οδηγός «επιβίωσης»- Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή - Τα δύσκολα έρχονται από το 2027

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

22:20ΕΘΝΙΚΑ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ