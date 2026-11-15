«Να συνεργάζεται καλύτερα» - Μητέρα μηνύει σχολείο για τα σχόλια στον έλεγχο του γιου της

Το σχολείο αρνήθηκε να διαγράψει τις επίμαχες παρατηρήσεις και η μητέρα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Να συνεργάζεται καλύτερα» - Μητέρα μηνύει σχολείο για τα σχόλια στον έλεγχο του γιου της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μητέρα Καλιφόρνια μήνυσε τη σχολική περιφέρεια Palo Alto Unified School District για αμφισβήτηση σχολικών παρατηρήσεων σχετικά με τη συμπεριφορά του γιου της στην τρίτη δημοτικού.
  • Η δασκάλα κατέγραψε σχόλια για την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας και της συμπεριφοράς του μαθητή, τα οποία η μητέρα θεωρεί ανακριβή και ατεκμηρίωτα.
  • Η σχολική περιφέρεια αρνήθηκε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τα επίμαχα σχόλια, αποδεχόμενη μόνο αλλαγές σε ακαδημαϊκά σημεία του ελέγχου.
  • Το εκπαιδευτικό συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια βασίζονται σε επαγγελματικές παρατηρήσεις και δεν είναι παραπλανητικά.
  • Η μητέρα ζητά από το δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση και να διατάξει διόρθωση ή διαγραφή των σχολικών σχολίων ή την επανάληψη ακρόασης με παρουσία δικηγόρου.
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Μια μητέρα στην Καλιφόρνια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της σχολικής περιφέρειας στην οποία φοιτά ο γιος της, εξαιτίας των παρατηρήσεων που είχε συμπεριλάβει η δασκάλα του στον έλεγχο της τρίτης δημοτικού για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του. Η Weiwei Luo υποστηρίζει ότι οι αξιολογήσεις ήταν άδικες και ανακριβείς, καθώς, όπως ισχυρίζεται, δεν λάμβαναν υπόψη το πλήρες πλαίσιο των περιστατικών που είχαν σημειωθεί κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που μετέδωσε το PEOPLE, η μητέρα κατέθεσε αγωγή στις 5 Οκτωβρίου κατά της σχολικής περιφέρειας Palo Alto Unified School District και του εκπαιδευτικού της συμβουλίου. Ο γιος της φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο Walter Hays Elementary School, στην πόλη Πάλο Άλτο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται ορισμένα σχόλια της δασκάλας του παιδιού, η οποία κατονομάζεται στην αγωγή ως Holly Harrison και αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις του μαθητή με άλλα παιδιά.

Οι παρατηρήσεις της δασκάλας στον έλεγχο

Σε ένα από τα σημεία της αξιολόγησης, η Harrison φέρεται να έγραψε ότι ο μαθητής, ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα μόνο με τα αρχικά K.L., «εργάζεται πάνω στις αντιδράσεις του προς τους συνομηλίκους του όταν απογοητεύεται ή αναστατώνεται».

Σε άλλη παρατήρηση, η δασκάλα φέρεται να σημείωσε ότι το παιδί «αναπτύσσει την ικανότητά του να ακούει τις απόψεις των άλλων και να συνεργάζεται με ταπεινότητα», προσθέτοντας: «Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό!».

Σε μεταγενέστερη αξιολόγηση, η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι ο μαθητής έπρεπε να συνεχίσει να εξασκείται στο «να δείχνει σεβασμό και να συνεργάζεται με τους άλλους».

Η μητέρα, ωστόσο, αμφισβήτησε την ακρίβεια των συγκεκριμένων σχολίων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτύπωναν ολόκληρο το πλαίσιο των περιστατικών.

Όπως αναφέρει στην αγωγή, σε ένα από αυτά ο γιος της έβγαλε τη γλώσσα σε ένα άλλο παιδί, αφού εκείνο τον είχε προηγουμένως κλοτσήσει σκόπιμα. Κατά την ίδια, η αντίδραση του γιου της αξιολογήθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά που είχε προηγηθεί από τον συμμαθητή του.

Το αίτημα να διορθωθεί ο έλεγχος και η απόφαση του σχολείου

Στις 25 Ιουνίου 2026, η Luo υπέβαλε επίσημο αίτημα στη σχολική περιφέρεια, ζητώντας να τροποποιηθεί ο έλεγχος του γιου της. Αμφισβήτησε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ανακριβείς και ατεκμηρίωτες.

Τον επόμενο μήνα, η σχολική περιφέρεια έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημά της, συμφωνώντας να τροποποιήσει ένα διαφορετικό σημείο της αξιολόγησης, το οποίο αφορούσε την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού. Αρνήθηκε, ωστόσο, να αφαιρέσει ή να αναδιατυπώσει τα σχόλια για τη συμπεριφορά του, επικαλούμενη τις επαγγελματικές παρατηρήσεις και την κρίση της δασκάλας.

Η μητέρα προσέφυγε στη συνέχεια στο εκπαιδευτικό συμβούλιο της σχολικής περιφέρειας, το οποίο πραγματοποίησε ακρόαση στις 18 Αυγούστου. Στην αγωγή της, η Luo υποστηρίζει ότι η διαδικασία δεν ήταν δίκαιη, καθώς δεν επετράπη στον δικηγόρο της να συμμετάσχει.

Το συμβούλιο απέρριψε τελικά την προσφυγή της με ψήφους 4-0. Στη γραπτή απόφασή του υποστήριξε ότι η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μαθητή βασιζόταν στις επαγγελματικές παρατηρήσεις της δασκάλας και υποστηριζόταν από στοιχεία. Έκρινε, επίσης, ότι τα σχόλια δεν ήταν παραπλανητικά όταν εξετάζονταν σε συνδυασμό με το σύνολο του σχολικού ελέγχου.

Τι ζητά τώρα η μητέρα από το δικαστήριο

Η Luo ζητά από τον δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου και να διατάξει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των επίμαχων σχολίων από τον έλεγχο του γιου της. Εναλλακτικά, ζητά να πραγματοποιηθεί νέα ακρόαση, στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και ο δικηγόρος της.

Παράλληλα, διεκδικεί την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των νομικών αμοιβών που προβλέπεται να της επιστραφούν.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής της σχολικής περιφέρειας, Jason Glass, δήλωσε στην εφημερίδα Palo Alto Daily Post ότι οι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικότητας των μαθητών δεν του επιτρέπουν να συζητήσει τις λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών αρχείων ενός συγκεκριμένου παιδιού.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι η νομοθεσία της Καλιφόρνιας προβλέπει επίσημη διαδικασία μέσω της οποίας οι γονείς μπορούν να αμφισβητήσουν τα σχολικά αρχεία των παιδιών τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα προσφυγής στο εκπαιδευτικό συμβούλιο, καθώς και την προσθήκη γραπτής δήλωσης με την οποία οι γονείς εκφράζουν τη διαφωνία τους.

«Η σχολική περιφέρεια ακολουθεί αυτή τη διαδικασία και θα απαντήσει στην προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου», δήλωσε ο Glass.

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