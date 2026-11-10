Μυστήριο στην Καλιφόρνια: 27 δρομείς αρρώστησαν αφού έτρεξαν στον Ημιμαραθώνιο της Σάντα Μπάρμπαρα

Snapshot 27 δρομείς αρρώστησαν μετά τον Ημιμαραθώνιο της Σάντα Μπάρμπαρα και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την αιτία της αδιαθεσίας, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Η ζέστη της ημέρας με θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς Κελσίου θεωρείται πιθανή αιτία θερμικής εξάντλησης και σωματικής καταπόνησης.

Δρομείς ανέφεραν απώλεια συνείδησης και παραισθήσεις κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα.

Οι συμμετέχοντες που αισθάνονται αδιαθεσία καλούνται να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 30 δρομείς χρειάστηκαν να λάβουν ιατρική περίθαλψη την Κυριακή μετά τη συμμετοχή τους στον ημιμαραθώνιο της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, αφού αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία μετά την λήξη του αγώνα.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών της Σάντα Μπάρμπαρα, οι οποίες έλαβαν πολλαπλές αναφορές από το νοσοκομείο Santa Barbara Cottage Hospital σχετικά με συμμετέχοντες που ζήτησαν επείγουσα ιατρική περίθαλψη «λόγω ασυνήθιστων συμπτωμάτων».

«Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκαν οι δρομείς», ανέφεραν οι αρχές της Σάντα Μπάρμπαρα στο CBS News με δήλωσή τους, καθησυχάζοντας, ωστόσο, τους πολίτες αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

«Παρόλα αυτά, όσοι συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο και αισθάνονται αδιαθεσία θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας», κατέληξε η δήλωση.

Σε δική του ανακοίνωση, το νοσοκομείο Santa Barbara Cottage Hospital ανακοίνωσε ότι παρείχε περίθαλψη σε 27 δρομείς την Κυριακή, οι 24 από τους οποίους πήραν εξιτήριο την ίδια ημέρα. Τρεις δρομείς νοσηλεύτηκαν σε σταθερή κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τμήματα του αγώνα»

Περίπου 7.500 δρομείς συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο της Σάντα Μπάρμπαρα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά μήκους του Ειρηνικού Ωκεανού και είχε απόσταση 13,1 μιλίων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Κυριακή ήταν μία ιδιαίτερα θερμή ημέρα για την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να έφτασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που οδηγεί τις υγειονομικές αρχές να πιστεύουν ότι πρόκειται για θερμική εξάντληση και έντονη σωματική καταπόνηση.

Ένας από τους δρομείς που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KEYT-TV ότι κατά την διάρκεια του αγώνα έχασε τις αισθήσεις του.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ τμήματα του αγώνα. Δεν έχω βιώσει ποτέ θερμική εξάντληση, αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην θυμάμαι», είπε ο δρομέας, ο οποίος προτίμησε να μείνει ανώνυμος. «Με κάποιους άλλους που μίλησα, μου είπαν ότι έβλεπαν παραισθήσεις», κατέληξε.