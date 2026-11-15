Η BYD ετοιμάζει τον αντίπαλο του Smart #2

Snapshot BYD κατοχύρωσε στην Κίνα τη σχεδίαση ενός μικρού δίθυρου μοντέλου που θυμίζει το Smart Fortwo και θα ανταγωνιστεί το νέο Smart #2.

Η αίτηση σχεδίασης κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2026 από την κινεζική υπηρεσία CNIPA.

Η σχεδίαση περιλαμβάνει στρογγυλεμένο αμάξωμα, ψηλή οροφή, μικρούς πρόβολους και φωτιστικά σώματα που συνδέονται με φωτεινή λωρίδα.

Ο Wolfgang Egger, επικεφαλής σχεδιασμού της BYD και πρώην σχεδιαστής της Audi, συνέβαλε στη δημιουργία του μοντέλου.

Δεν έχουν ανακοινωθεί τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά το σχεδόν κλειστό εμπρός μέρος υποδηλώνει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η BYD φαίνεται πως εξετάζει την είσοδό της σε μια ακόμη κατηγορία, αυτή των πολύ μικρών αυτοκινήτων πόλης. Μάλιστα, η κινεζική εταιρεία κατοχύρωσε τη σχεδίαση ενός δίθυρου μοντέλου, με αναλογίες που παραπέμπουν στο κλασικό Smart Fortwo και που θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι στο νέο Smart #2.

Η αίτηση κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2026 από την κινεζική υπηρεσία πνευματικής ιδιοκτησίας CNIPA. Οι εικόνες αποκαλύπτουν ένα ιδιαίτερα μικρό αυτοκίνητο, με στρογγυλεμένο αμάξωμα, ψηλή οροφή και τροχούς τοποθετημένους σχεδόν στις τέσσερις γωνίες.

Οι εμπρός και πίσω πρόβολοι είναι εξαιρετικά μικροί, ενώ οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι μεγάλες πλευρικές επιφάνειες διαμορφώνουν τη χαρακτηριστική του εμφάνιση. Στα δύο άκρα του αμαξώματος ξεχωρίζουν τα λεπτά, οριζόντια φωτιστικά σώματα, τα οποία συνδέονται με μια φωτεινή λωρίδα.

Η κεντρική κολόνα θυμίζει επίσης τη χαρακτηριστική δομή ασφαλείας Tridion του Smart Fortwo.Στη σχεδίαση έχει συμμετάσχει ο Wolfgang Egger, επικεφαλής του παγκόσμιου σχεδιαστικού τμήματος της BYD και πρώην σχεδιαστής της Audi. Το όνομά του περιλαμβάνεται μεταξύ των πέντε δημιουργών που αναφέρονται στην πατέντα.

Προς το παρόν, η BYD δεν έχει αποκαλύψει διαστάσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Το σχεδόν κλειστό εμπρός μέρος παραπέμπει σε ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Εφόσον η BYD αποφασίσει να προχωρήσει, θα μπορούσε να αποκτήσει παρουσία σε μια κατηγορία με περιορισμένο ανταγωνισμό, στην οποία το νέο Smart #2 φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία ενός city car.