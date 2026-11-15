ΗΠΑ: Χώρισε με τον άντρα της και επέλεξε έναν χοίρο για νέο σύντροφο

Μία 33χρονη αποφάσισε να υιοθετήσει ένα γουρουνάκι και ναζήσει το όνειρό της μόλις πήρε διαζύγιο

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Χώρισε με τον άντρα της και επέλεξε έναν χοίρο για νέο σύντροφο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 33χρονη από το Νάσβιλ υιοθέτησε ένα γουρουνάκι ως νέο σύντροφο μετά το διαζύγιό της.
  • Το γουρουνάκι Ντέιζι αποδείχθηκε καθαρό και εύκολο στη φροντίδα, με μηνιαίο κόστος περίπου 50 δολάρια που αναμένεται να μειωθεί.
  • Η Τόμσον σχεδιάζει να δημιουργήσει μια μίνι φάρμα με γουρούνια, κοτόπουλα και πιθανώς γαϊδουράκι.
  • Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει τη Ντέιζι σε μεγάλο αγρόκτημα για ελεύθερη περιπλάνηση και έχει ήδη αποκτήσει και δεύτερο γουρουνάκι, τον Ντουντ.
  • Η υιοθεσία του γουρουνιού αποτέλεσε για την Τόμσον μια νέα αρχή και εκπλήρωση του ονείρου της μετά το διαζύγιο.
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Το διαζύγιο μετά από έναν δεκαετή γάμο είναι μία δύσκολη διαδικασία και χρειάζεται χρόνο για να βρεθεί αντικαταστάτης.

Για μία 33χρονη από το Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών η νέα αρχή αποδείχθηκε πολύ ευκολότερη, καθώς αντικατέστησε τον πρώην σύντροφό της με ένα θηλυκό γουρουνάκι 8 κιλών.

Η Γκέιλα Τόμσον αποφάσισε μετά τον ακατάστατο σύζυγό της να αποκτήσει κάτι ακόμα πιο ακατάστατο, που τελικά αποδείχθηκε πιο καθαρό, αλλά και πιο οικονομικό. «Αντάλλαξα το ένα γουρούνι με ένα άλλο», είπε η Τόμσον.

Η 33χρονη αποφάσισε να υιοθετήσει ένα γουρουνάκι μόλις οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της, τον Νοέμβριο του 2025. «Ο πρώην σύζυγός μου μου έλεγε πάντα ότι δεν μπορούσα να έχω ένα γουρουνάκι ως κατοικίδιο», είπε η Τόμσον. «Έτσι, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο, το να αποκτήσω το γουρουνάκι των ονείρων μου ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή», ισχυρίστηκε.

Η Τόμσον σχεδιάζει μάλιστα να φτιάξει μια μίνι φάρμα, όπου σκοπεύει να βρει επιτέλους το παραμυθένιο τέλος που δεν της έδωσε ποτέ ο γάμος της — ακόμα κι αν αυτό συνοδεύεται από ένα χοιροστάσιο.

Τώρα, σε ηλικία 4 μηνών και με βάρος 23 κιλά, η Ντέιζι έχει το δικό της κρεβάτι, τα παιχνίδια της και το δικό της δοχείο υγιεινής. Μάλιστα, κάθε εβδομάδα την πηγαίνουν με το αυτοκίνητο στο αγαπημένο της μέρος, στο κατάστημα για κατοικίδια, όπου την ξέρουν και την αγαπούν όλοι οι υπάλληλοι.

«Τα γουρούνια είναι στην πραγματικότητα πολύ καθαρά»

Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να ασφαλίσει το σπίτι για το γουρούνι, η Ντέιζι αποδείχθηκε «εξαιρετικά εύκολη» στη φροντίδα και πιο καθαρή από ό,τι περίμενε. «Κάνει τις ανάγκες της μόνο στο κουτί με την άμμο. Τα γουρούνια είναι στην πραγματικότητα πολύ καθαρά ζώα, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό».

«Η φροντίδα ενός γουρουνιού δεν είναι τόσο δαπανηρή όσο η φροντίδα ενός συζύγου». Τους πρώτους μήνες, η φροντίδα της Daisy κόστιζε μόνο περίπου 50 δολάρια το μήνα, αλλά η Thompson αναμένει ότι το κόστος αυτό θα μειωθεί.

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Μόλις αποκτήσει έναν ειδικά κατασκευασμένο χώρο για γουρούνια, η Ντέιζι θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο και θα κοστίζει μόνο περίπου 20 δολάρια το μήνα. Το καθημερινό της μενού είναι αρκετά φθηνό και απλό — σιτηρά δύο φορές την ημέρα, μαρούλι και Cheerios ως την αγαπημένη της λιχουδιά.

«Τα γουρούνια είναι ιδανικά για τα περισσεύματα», είπε ο Τόμσον. «Στην πραγματικότητα, σπαταλάω λιγότερο φαγητό τώρα.»

«Ένα υπέροχο ταξίδι με νέο σύντροφο»

Η Τόμσον έχει πλέον μία νέο σύντροφο, η οποία έχει αγκαλιάσει πλήρως και με όλη της την καρδιά το όνειρό της, δηλαδή να χτίσει ένα δικό της αγρόκτημα.

Κάθε Σαββατοκύριακο η Γκέιλα πηγαίνει την Ντέιζι στο μεγαλύτερο αγρόκτημά της περιοχής, ώστε να μπορεί να περιπλανιέται και να σκαλίζει ελεύθερα. «Θα συγκατοικήσουμε και θα χτίσουμε έναν όμορφο χώρο για τα γουρούνια», είπε η Τόμσον.

Το ζευγάρι που έχει το αγρόκτημα έδωσε μάλιστα στην Ντέιζι έναν αδελφό, ένα άλλο γουρουνάκι που ονομάζεται Ντουντ. Η Γκέιλα σχεδιάζει να δημιουργήσει μια μικρή φάρμα ως με κοτόπουλα και, πιθανώς, ένα γαϊδουράκι αυτό το καλοκαίρι.

«Είναι ένα υπέροχο νέο ταξίδι με έναν νέο σύντροφο», λέει. «Αυτό είναι το όνειρό μου. Και επιτέλους το ζω.»

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