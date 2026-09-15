Το «Νησί των Χοίρων»: Μοναδική τουριστική εμπειρία - Άνθρωποι και γουρούνια μοιράζονται την παραλία

Μοναδικές εικόνες όπου άνθρωποι και γουρούνια κολυμπούν δίπλα δίπλα 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το «Νησί των Χοίρων»: Μοναδική τουριστική εμπειρία - Άνθρωποι και γουρούνια μοιράζονται την παραλία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μικρό ιδιωτικό νησί της Ατόκου στο Ιόνιο Πέλαγος είναι γνωστό ως «Νησί των Χοίρων» λόγω της συνύπαρξης ανθρώπων και μαύρων γουρουνιών στις παραλίες του.
  • Το νησί προσφέρει παραλίες με καθαρά νερά και ηλιοφάνεια, που συνδυάζονται με την πρωτότυπη εμπειρία κολύμβησης και χαλάρωσης δίπλα σε φιλικά γουρούνια.
  • Το αφιέρωμα του γαλλικού AFP κατέγραψε τις εντυπώσεις θετικών τουριστών που εκτιμούν αυτή τη μοναδική εμπειρία χωρίς ενόχληση.
  • Η φήμη του νησιού έχει διαδοθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες παρά την περιορισμένη πρόσβαση λόγω της ιδιωτικής του ιδιοκτησίας.
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Το μικροσκοπικό ιδιωτικό νησί της Ατόκου έχει αποκτήσει μία φήμη πέρα από τα ελληνικά σύνορα για τις σπάνιες και ιδιαίτερες τουριστικές εμπειρίες που προσφέρει.

Βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, μεταξύ Λευκάδας και Ιθάκης, προσφέρει ότι αναζητά κάποιος από ένα ελληνικό νησί. Ήλιο, ονειρεμένες παραλίες, καταγάλανα νερά, αλλά... όλα αυτά χρειάζεται να τα μοιραστεί κάποιος με εκατοντάδες φιλικά μαύρα γουρούνια.

Σε ένα αφιέρωμά του, στην παράξενη αυτή συνύπαρξη, το γαλλικό AFP, βρέθηκε στο γνωστό ως «Νησί των Χοίρων», καταγράφοντας τις πρωτότυπες εικόνες, αλλά και τις αντιδράσεις των τουριστών, που βρέθηκαν να κολυμπούν δίπλα δίπλα με μαύρους χοίρους και να λιάζονται μαζί τους. Και μάλλον δεν ενοχλούνται καθόλου από την απρόσμενη αυτή «συγκατοίκηση», δηλώνοντας ενθουσιασμένοι.

H Άτοκος έχει κάνει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η τουριστική πλέον ατραξιόν της προσελκύει πλήθος επισκεπτών στα νερά της τους καλοκαιρινούς μήνες, αν και χρειάζεται να επιστρατεύσουν ίδια μέσα, καθώς πρόκειται για ιδιωτικό νησί και δεν υπάρχει πρόσβαση. Παρόλα αυτά οι παραλίες του πλημμυρίζουν.

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