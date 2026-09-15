Κραν Μοντανά: Από το μηδέν στη δική μου ηρωίδα - 17χρονη μετά από 200 μέρες ξανά στα πόδια της 

Snapshot Η 17χρονη Ιταλίδα Φρανσέσκα περπάτησε ξανά μετά από 200 ημέρες ανάρρωσης λόγω τραυματισμού από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μιλάνου για θεραπεία και πήρε εξιτήριο περπατώντας.

Η Φρανσέσκα μοιράστηκε το ταξίδι ανάρρωσής της μέσω βίντεο στο TikTok, που συγκέντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές.

Το μήνυμα της νεαρής, «Ξεκίνησα από το μηδέν κι έγινα η δική μου ηρωίδα», προκάλεσε θετική ανταπόκριση από το κοινό. Snapshot powered by AI

Μετά από περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς να μπορεί να περπατήσει, η Φρανσέσκα, Ιταλίδα επιζήσασα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Μιλάνου, βγαίνοντας περπατώντας.

Η 17χρονη ήταν μεταξύ των τραυματιών της φονικής πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο , και είχε μεταφερθεί στην Ιταλία για την ανάρρωσή της.

Το Σάββατο, μοιράστηκε το ταξίδι της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, δείχνοντας αρχικά εικόνες της κατάκοιτης κοπέλας στο νοσοκομείο, να παλεύει να κάνει μερικά βήματα με τη βοήθεια ενός περιπατητή.

Στη συνέχεια, το σκηνικό αλλάζει: Βλέπουμε τη Φραντσέσκα τη στιγμή της εξόδου της από την κλινική. Συναντιέται με τους φίλους της, τραγουδά και μάλιστα σκιτσάρει μερικά χορευτικά βήματα με τον πατέρα της. Για να συνοδεύσει αυτές τις εικόνες, έγραψε: «Ξεκίνησα από το μηδέν κι έγινα η δική μου ηρωίδα».

Το μήνυμα άγγιξε αμέσως το κοινό. Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει 1,4 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 180.000 "likes", με τους χρήστες να γιορτάζουν την ανάρρωση της νεαρής και να της εύχονται ολόψυχα να της χαμογελάει η ζωή.