Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

Η διπλή «γαλάζια» επιχείρηση πυρόσβεσης μετά τα μηνύματα της εκδήλωσης – Η προσεκτική αναφορά στον Δένδια, η δημόσια στήριξη στον Άδωνι και η απάντηση-κλειδί για τη «μετάλλαξη» της ΝΔ

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέδωσε την απουσία του Νίκου Δένδια από την επετειακή εκδήλωση της ΝΔ σε «ανελαστική» διεθνή υποχρέωση και τόνισε την αφοσίωσή του στην παράταξη.
  • Η εκδήλωση του Δένδια χαρακτηρίστηκε ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι απαραίτητα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ο Μαρινάκης απέφυγε να διαψεύσει απόλυτα την ύπαρξη συζήτησης για τη «μετάλλαξη» της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση της παράταξης γίνεται μέσω των πολιτικών της.
  • Η δημόσια στήριξη στον Άδωνι Γεωργιάδη ήταν σαφής, με τον Μαρινάκη να τονίζει τον ρόλο του ως υπουργού που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε δύσκολες περιόδους.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αποφύγει εσωκομματικές συγκρούσεις και να διατηρήσει τη συνοχή της ΝΔ, ειδικά εν μέσω συζητήσεων για τη φυσιογνωμία και τις ισορροπίες της παράταξης.
Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση επιχείρησε χθες να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από όσα συζητήθηκαν και κυρίως όσα… δεν έγιναν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε τον ρόλο του «πυροσβέστη», επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση τόσο για την απουσία του Νίκου Δένδια όσο και για τις αιχμές περί έλλειψης ομοψυχίας στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Μόνο που, πίσω από τις προσεκτικές διατυπώσεις, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που έχουν τη δική τους πολιτική σημασία.

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega δεν θέλησε να αφήσει χώρο για σενάρια περί εσωκομματικής κρίσης. Ταυτόχρονα, όμως, απέφυγε να δώσει απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη φυσιογνωμία και την πορεία της ΝΔ. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κουβέντα για τη «μετάλλαξη» της παράταξης έχει πλέον ανοίξει δημόσια.

«Δεν έλειψε αδικαιολόγητα ο Δένδιας»

Για τον Νίκο Δένδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε μια διπλή γραμμή άμυνας.

Από τη μία πλευρά υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε πραγματοποιήσει δική του εκδήλωση, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα μαζική και σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο σε σταυρούς βουλευτή στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Από την άλλη, έδωσε τη θεσμική εξήγηση της απουσίας του από την επετειακή εκδήλωση της ΝΔ: την παρουσία του στη Βενετία, σε σημαντική διεθνή συνάντηση για την πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου.

Η λέξη-κλειδί εδώ ήταν «ανελαστική».

Με άλλα λόγια, το κυβερνητικό αφήγημα είναι σαφές: η απουσία Δένδια δεν πρέπει να διαβαστεί ως πολιτικό μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ως αποτέλεσμα προγραμματισμένης και θεσμικά σημαντικής υποχρέωσης.

Και ο Μαρινάκης το έκανε ακόμη πιο καθαρό λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως κανείς αμφισβητεί την αφοσίωση του Δένδια.

Μόνο που η συγκεκριμένη διατύπωση έχει τη δική της αξία.

Δεν είπε ότι ο Δένδιας έστειλε μήνυμα απόλυτης πολιτικής ταύτισης με τον πρωθυπουργό. Δεν είπε ότι η απουσία του δεν έχει καμία πολιτική ανάγνωση. Επέλεξε να μιλήσει για την «αφοσίωσή» του και να παραθέσει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν βρέθηκε στην εκδήλωση.

Και αυτό είναι σαφώς πιο προσεκτικό.

Το «σήμα» από την εκδήλωση Δένδια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και μια άλλη αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Μαρινάκης μίλησε για την εκδήλωση του Δένδια ως μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στην παράταξη.

Όχι, όμως, ως ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η διαφορά μπορεί να μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά στην πολιτική γλώσσα δεν είναι.

Ο Δένδιας διαθέτει ισχυρό προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο, εκλογική βάση και ιδιαίτερο βάρος στο εσωτερικό της ΝΔ. Το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνωρίζει δημόσια τη μαζικότητα της δικής του εκδήλωσης είναι από μόνο του μια προσεκτική αναγνώριση αυτού του πολιτικού μεγέθους.

Την ίδια στιγμή, όμως, το Μαξίμου θέλει να αποσυνδέσει αυτό το μέγεθος από οποιαδήποτε συζήτηση περί εσωκομματικής αμφισβήτησης.

Το μήνυμα είναι περίπου το εξής: ο Δένδιας έχει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, αλλά παραμένει μέσα στην παράταξη και η απουσία του από μία εκδήλωση δεν πρέπει να μετατραπεί σε εσωκομματικό θρίλερ.

Και μετά ήρθε η «μετάλλαξη»

Εδώ ίσως βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον σημείο της παρέμβασης Μαρινάκη.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως αν «δεν έχουμε μετάλλαξη» στη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε με ένα απλό «όχι».

Είπε ότι το αν υπάρχει ή όχι μετάλλαξη μιας παράταξης κρίνεται από τις πολιτικές της.

Η απάντηση αυτή μεταφέρει συνειδητά τη συζήτηση από τα πρόσωπα στις πολιτικές.

Και αμέσως μετά ο Μαρινάκης άρχισε να απαριθμεί το κυβερνητικό έργο: μεταναστευτικό, εξοπλισμούς, Rafale, Belharra, F-16 και F-35, ΑΟΖ, επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, μη κρατικά πανεπιστήμια, ψηφιοποίηση του κράτους και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ουσιαστικά, η απάντηση του Μαξίμου είναι:

«Μην κρίνετε τη Νέα Δημοκρατία από το ποιος εμφανίζεται δίπλα σε ποιον. Κρίνετέ την από τις πολιτικές που εφαρμόζει».

Είναι μια έξυπνη πολιτική άμυνα, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει ότι το ζήτημα της «μετάλλαξης» έχει πλέον περάσει στη δημόσια συζήτηση και η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να το απαντήσει.

Ο Άδωνις δεν «αδειάστηκε»

Στην περίπτωση του Άδωνι Γεωργιάδη η κυβερνητική γραμμή ήταν διαφορετική.

Ο υπουργός Υγείας είχε μιλήσει για την ανάγκη ομόνοιας και ομοψυχίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο, προκαλώντας συζητήσεις για το αν η δήλωση αποτελούσε έμμεση αιχμή προς άλλους υπουργούς.

Ο Μαρινάκης, όμως, δεν επέλεξε να τον αδειάσει.

Αντιθέτως, είπε κάτι που λειτουργεί ως δημόσια πολιτική στήριξη:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας Υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά και στις δύσκολες περιόδους».

Η φράση δεν είναι τυχαία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα μπορούσε να είχε πει ότι «όλοι οι υπουργοί πρέπει να δείχνουν ομοψυχία» και να κλείσει εκεί το θέμα. Επέλεξε, όμως, να αναγνωρίσει δημόσια τον ρόλο του Γεωργιάδη.

Με άλλα λόγια, ο Άδωνις δεν εμφανίζεται ως «πρόβλημα» για την κυβέρνηση. Εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Δύο πρόσωπα, δύο διαφορετικά μηνύματα

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική ανάγνωση της παρέμβασης Μαρινάκη.

Για τον Δένδια, η κυβέρνηση εξηγεί.

Για τον Άδωνι, η κυβέρνηση υπερασπίζεται.

Δεν πρόκειται για την ίδια ακριβώς πολιτική διαχείριση.

Στον Δένδια αναγνωρίζεται το εκλογικό και πολιτικό του βάρος και επιχειρείται να κλείσει κάθε συζήτηση περί πολιτικού μηνύματος από την απουσία του.

Στον Άδωνι αναγνωρίζεται η κυβερνητική του χρησιμότητα και επιχειρείται να μην καταγραφεί η δημόσια παρέμβασή του ως εσωτερικό πρόβλημα.

Το συνολικό μήνυμα Μαρινάκη είναι ξεκάθαρο: το Μαξίμου δεν θέλει αυτή τη στιγμή να ανοίξει εσωκομματικό μέτωπο ούτε με τον Δένδια ούτε με τον Γεωργιάδη.

Και αυτό είναι λογικό.

Η ΝΔ βρίσκεται ήδη σε μια περίοδο κατά την οποία συζητούνται η φυσιογνωμία της, η διεύρυνση, η σχέση της με την παραδοσιακή δεξιά βάση, αλλά και οι προσωπικές ισορροπίες στο εσωτερικό της.

Μια δημόσια αντιπαράθεση με πρόσωπα που διαθέτουν ισχυρή πολιτική παρουσία θα ήταν το τελευταίο που θα ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ