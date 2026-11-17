Snapshot Ανοίγει στις 18 Νοεμβρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις της β' φάσης του προγράμματος vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η αξία των vouchers αυξάνεται κατά 10%, με παράδειγμα το ποσό για βρεφική θέση με σίτιση να αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ.

Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας, επεκτείνοντας την απαλλαγή που ίσχυε για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Τα εισοδηματικά όρια για πλήρη και μειωμένη ενίσχυση αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό παιδιών στην οικογένεια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ με κωδικούς Taxisnet και αφορούν τη φιλοξενία παιδιών από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2027. Snapshot powered by AI

Ανοίγει αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων της Β' φάσης του προγράμματος vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η β' φάση ξεκινά με αύξηση κατά 10% στην αξία των voucher, ενισχυμένα εισοδηματικά κριτήρια κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση των ορίων για τρίτεκνες οικογένειες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έλαβαν voucher κατά την Α΄ πρόσκληση.

Η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Απαλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων για τις τρίτεκνες οικογένειες

Με τη φετινή επέκταση της ρύθμισης στις τρίτεκνες οικογένειες, η απαλλαγή από τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Η αύξηση της αξίας των vouchers αφορά τόσο την πλήρη όσο και τη μειωμένη ενίσχυση. Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, για νηπιακή θέση με σίτιση από 2.612 σε 2.873 ευρώ, ενώ το voucher μειωμένης αξίας διαμορφώνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτομάτως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Με τα νέα κριτήρια, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας διαμορφώνονται σε:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά,

32.000 ευρώ για τρίτεκνες,

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο των οικογενειών με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ, ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Η Β΄ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιουλίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ανάδοχοι γονείς και όσοι ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών, εφόσον δεν έχουν λάβει voucher κατά την Α΄ πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «η πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη δυνατότητα των γονιών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.

Γι’ αυτό αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας. Από αύριο ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων, δίνοντας σε περισσότερες οικογένειες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».

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