Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί σταθμοί: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers

Snapshot Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση vouchers πλήρους και μειωμένης αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ, διευρύνοντας την ένταξη περισσότερων οικογενειών στο πρόγραμμα.

Η αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αυξάνεται κατά 10%, με αυτόματη εφαρμογή και σε ήδη χορηγηθέντα vouchers.

Καταργείται ο εισοδηματικός περιορισμός για τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας, επιτρέποντας ανεξαρτήτως εισοδήματος την ένταξή τους υπό προϋποθέσεις.

Η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα 2026–2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να υποβάλουν αίτηση με τα νέα κριτήρια.

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην ευρύτερη πρόσβαση των οικογενειών στην προσχολική φροντίδα, με έμφαση στις ανάγκες οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στο πρόγραμμα χορήγησης vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027 φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, διευρύνοντας τις δυνατότητες ένταξης περισσότερων οικογενειών.

Οι αλλαγές προβλέπουν αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers, αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγησή τους, καθώς και κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τις τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται voucher μειωμένης αξίας. Παράλληλα, θα εκδοθεί δεύτερη πρόσκληση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να υποβάλουν αίτηση με βάση τα νέα κριτήρια.

Τι αλλάζει στην αξία των vouchers

Η αύξηση κατά 10% αφορά τόσο τα vouchers πλήρους όσο και εκείνα μειωμένης αξίας, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ. Για νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό ανεβαίνει από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να χρειάζεται οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέα αίτηση.

Επιπλέον, vouchers μειωμένης αξίας που έχουν ήδη εκδοθεί αναβαθμίζονται αυτοδίκαια σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν τα νέα, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για τα vouchers πλήρους αξίας

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Με βάση τα νέα δεδομένα, διαμορφώνονται ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Η αύξηση των ορίων διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για την απόκτηση voucher πλήρους αξίας.

Τι ισχύει για τα vouchers μειωμένης αξίας

Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers μειωμένης αξίας. Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 35.000 στις 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τις τρίτεκνες οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν πλέον να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Πότε θα ανοίξει η δεύτερη πρόσκληση

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα της περιόδου 2026–2027.

Η νέα πρόσκληση θα δώσει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε οικογένειες που καλύπτονται από τα διευρυμένα κριτήρια και δεν έχουν ήδη λάβει voucher.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά»

Στη διεύρυνση της στήριξης προς τις οικογένειες με παιδιά αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι οι αλλαγές στοχεύουν στην ευρύτερη πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά. Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεβάζουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούμε τον εισοδηματικό περιορισμό για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών», δήλωσε η υπουργός.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι να έχουν περισσότεροι γονείς πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα, ώστε να μπορούν να εργάζονται και να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες τους είναι αυξημένες και ότι η πολιτεία επιδιώκει να τους προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.

Ποιοι υπογράφουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με τις νέες ρυθμίσεις, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιδιώκει να διευρύνει την πρόσβαση των οικογενειών στην προσχολική αγωγή, ενισχύοντας παράλληλα τη στήριξη προς τους γονείς και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

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