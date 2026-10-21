Επισιτιστική βοήθεια: Πριν από τα Χριστούγεννα το πρώτο voucher έως 1.000 ευρώ

Snapshot Πριν από τα Χριστούγεννα προγραμματίζεται η πρώτη καταβολή voucher επισιτιστικής βοήθειας, που μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικότητας.

Το νέο σύστημα προβλέπει 400 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για δύο χρόνια και επιτρέπει στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τρόφιμα και καταστήματα.

Το μέσο μηνιαίο ποσό του voucher είναι περίπου 60 ευρώ, με την πρώτη καταβολή να είναι αυξημένη λόγω αναδρομικών.

Η ΕΣΕΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με στόχο την ευρεία ένταξη τους.

Το νέο μοντέλο στοχεύει στην απλούστευση της παροχής βοήθειας, στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στη μείωση του στιγματισμού των δικαιούχων. Snapshot powered by AI

Πριν από τα Χριστούγεννα είναι ο στόχος να καταβληθεί το πρώτο voucher επισιτιστικής βοήθειας, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ λόγω της αναδρομικότητας. Το νέο σύστημα προβλέπει ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 400 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Αντί για προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν vouchers, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται, καθώς και τα καταστήματα από τα οποία θα τα προμηθεύονται.

Το μέσο μηνιαίο ποσό του voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ. Ωστόσο, η πρώτη καταβολή αναμένεται να είναι αυξημένη, καθώς θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά. Στόχος του υπουργείου είναι η ενίσχυση να δοθεί πριν από τις γιορτές, ώστε να καλύψει μέρος των αναγκών των δικαιούχων ενόψει Χριστουγέννων.

Συνάντηση Μιχαηλίδου με την ΕΣΕΕ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων

Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων συζήτησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρο Καφούνη.

Βασική προτεραιότητα είναι να ενταχθούν στο σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers και στα καταστήματα της γειτονιάς τους. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΣΕΕ θα ενημερώσει τα μέλη της και τους εμπορικούς συλλόγους για τη διαδικασία συμμετοχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι φορολογικά ενήμερες να λαμβάνουν το καθαρό ποσό των vouchers χωρίς παρακρατήσεις, διευκολύνοντας έτσι τη συμμετοχή τους.

Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Το νέο μοντέλο αποσκοπεί στην απλούστευση της παροχής επισιτιστικής βοήθειας, δίνοντας στους δικαιούχους μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και περιορίζοντας τον στιγματισμό που μπορεί να συνοδεύει τις προκαθορισμένες διανομές.

Την ίδια ώρα, η διεύρυνση του δικτύου των συνεργαζόμενων καταστημάτων αναμένεται να ενισχύσει την τοπική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα.

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