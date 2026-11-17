Snapshot Ο διευθυντής της φυλακής του Aix-Luynes τέθηκε υπό κράτηση για κατοχή και λήψη εικόνων παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκαν σε έρευνα στον χώρο της φυλακής.

Η σύζυγός του επίσης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, αλλά αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη μετά από εξέταση από τους ανακριτές.

Ο διευθυντής απομακρύνθηκε άμεσα από τα καθήκοντά του ως προληπτικό μέτρο και θα κινηθεί διαδικασία απομάκρυνσης εφόσον επιβεβαιωθούν τα γεγονότα.

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα, η οποία θα μεταφερθεί σε άλλο δικαστήριο λόγω της ιδιότητας του κατηγορούμενου και της σχέσης του με την τοπική εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Ο διευθυντής της φυλακής του Aix-Luynes τέθηκε υπό κράτηση για κατοχή εικόνων παιδικής πορνογραφίας, που βρέθηκαν σε έρευνα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με τη «Le Figaro» και το BFMTV, είναι ύποπτος για κατοχή και λήψη εικόνων παιδικής πορνογραφίας, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και η σύζυγός τους.

Άμεσα ο διευθυντής «απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ως προληπτικό μέτρο» και θα κινηθεί διαδικασία απομάκρυνσης, «εάν τα γεγονότα επιβεβαιωθούν».

Η σύζυγός του τέθηκε επίσης υπό κράτηση, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Ωστόσο, το μέτρο αυτό αναμένεται να αρθεί τις επόμενες ώρες, μόλις εξεταστεί από τους ανακριτές.

Η εισαγγελία άνοιξε έρευνα, η οποία όμως θα μεταφερθεί σε άλλο δικαστήριο, καθώς ο κατηγορούμενος είναι «τακτικός συνομιλητής» της τοπικής εισαγγελίας λόγω της ιδιότητάς του.